Los carros más vendidos en Colombia durante junio de 2026: estas son las marcas más apetecidas

La Andi y Fenalco entregaron las cifras mensuales del sector automotriz en Colombia. En junio de este año, se matricularon 29.038 carros nuevos en el país, un aumento del 50,1% en comparación al mismo mes de 2025.

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En total, entre enero y junio de este año se han vendido 157.620 automotores en el país. Frente a este comportamiento, la Andi proyectó que al cierre de 2026 se matricularán alrededor de 250.000 vehículos nuevos.

En el primer semestre del año, se registraron 24.477 carros eléctricos, lo que representa un crecimiento del 235,5% frente al mismo periodo de 2025. Además, se matricularon 44.605 híbridos con un aumento del 74,6% comparado con el primer semestre del año anterior.

Esto significa que 4 de cada 10 vehículos matriculados en Colombia entre enero y junio correspondieron a tecnologías sostenibles. El segmento con mayor crecimiento fueron los vehículos comerciales de carga con un 90%, las camionetas con el 69% y los comerciales de pasajeros con el 60%.

Los carros más vendidos

La marca que más vendió carros en Colombia durante el mes de junio de 2026 fue Kia, con 2.997 unidades registradas; le siguió Toyota con 2.864 y Renault quedó en el tercer lugar con 2.589 vehículos. Le siguió Chevrolet con 2.450 y Tesla con 2.422 unidades.

Así se movieron las marcas en el primer semestre del año. Foto: Fenalco

En conjunto, estas marcas acumularon el 46 % del total de vehículos nuevos vendidos en junio de 2026.

El carro más vendido en Colombia durante el mes de junio de 2026 fue el Tesla Model Y con 2.295 unidades. Así quedó la lista:

Renault Duster: 1.021 unidades

Foton BJ: 1.007 unidades

Kia K3: 781 unidades

Mazda CX-30: 774 unidades

Kia Picanto: 674 unidades

JAC HFC: 642 unidades

Kia Sportage: 642 unidades

Toyota Corolla Cross: 618 unidades

Mazda 2: 584 unidades

JMC JX: 504 unidades

Kia Stonic: 469 unidades

Chevrolet Onix: 461 unidades

Toyota Land Cruiser: 453 unidades

Suzuki Fronx: 435 unidades

Suzuki Dzire: 407 unidades

Hyundai Kona: 403 unidades

Toyota Yaris Cross: 398 unidades

Renault Kardian: 396 unidades

Ford Territory: 375 unidades

Otras líneas: 15.699 unidades

Vehículos eléctricos en Colombia: mitos y realidades en el 2026

Los carros eléctricos representaron el 15,5% del total de vehículos registrados en el primer semestre del año. Mientras que los híbridos crecieron un 74,6% entre enero y junio en comparación con los mismos meses de 2025 y representaron un 38,3% de los automotores matriculados.