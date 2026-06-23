La ambiciosa apuesta de Tesla con nuevo auto de lujo: será la nueva versión de su Model YL

La marca estadounidense Tesla ha generado un gran impacto en el mercado automotor en el mundo, donde cada vez más personas están interesadas en adquirir las unidades eléctricas de la compañía del multimillonario Elon Musk.

Las electrolineras de Tesla en Colombia reducen los tiempos de carga hasta en 35 minutos: ya hay 12 supercargadores en el país

Según las últimas cifras por parte de la marca, durante el primer trimestre del año 2026, se han entregado un total de 358.023 vehículos a nivel mundial, siendo la mayoría de estos coches los Modelo Y y Model 3.

Aun así, Tesla quiere seguir trayendo nuevas unidades al mercado, por lo que se ha confirmado la venta del nuevo coche: el Tesla Model YL.

Esta unidad sería una versión ligeramente más larga que el Model Y, y estaría llegando pronto al mercado estadounidense durante el mes de junio.

Según lo informado en la página web de Tesla, el precio del Model YL parte de ₹ 61,99,000 rupias indias, es decir, $2,26 mil millones de pesos colombianos.

Model Y L is now available. Design yours→https://t.co/mFC2upFsT2 pic.twitter.com/PtBhI6in2A — Tesla India (@Tesla_India) April 29, 2026

Características del Tesla Model YL

El Tesla Model YL comparte una serie de características similares a las de la versión Y, pero a la vez añadiendo unas ventajas.

De acuerdo con la compañía, la unidad ofrece un viaje que maximiza la comodidad para todos los pasajeros. Asimismo, posee tres filas espaciosas con textiles artesanales y una cabina sumamente silenciosa y versátil para brindar una experiencia de viaje tranquila.

El vehículo tiene la capacidad de tener a 6 pasajeros. En cuanto a rendimiento, posee una aceleración de 0 a 100 km/h en solamente 5 segundos.

A su máxima velocidad, el Tesla Model YL puede recorrer un ritmo de hasta 201 km/h. Además, tiene una autonomía de 681 km (WLTP).

El Tesla Model YL amplía la familia de vehículos eléctricos de la compañía con mayor espacio interior, tecnología avanzada y capacidad para seis pasajeros. Foto: Tesla

Los neumáticos que utiliza el modelo son las llantas Machina 2.0 de 19 pulgadas, las cuales contienen una suspensión actualizada que permite minimizar el ruido del carro en carretera.

También presenta una amortiguación electrónica más una suspensión adaptativa, lo que permite tener una conducción suave y estable.

En cuanto a otras tecnologías, el Tesla Model YL posee unas pantallas táctiles de 16 pulgadas en la primera fila del vehículo y una de 8 pulgadas en la segunda fila. Por otro lado, tiene un sistema de audio envolvente Tesla de 19 altavoces.

Impacto de Tesla en Colombia

Si bien el anuncio del Tesla Model YL no impacta directamente en Colombia, la compañía sí ha tenido una alta influencia en el país durante el 2026.

El “efecto Tesla” tumba los precios en Colombia: los más de 30 carros eléctricos e híbridos que bajan el valor

Con tan solo sus unidades de Model Y y Model 3, varios ciudadanos de la nación han comenzado a dejar en sus garajes y parqueaderos las unidades que vende la marca en el mercado.

Incluso, tanto ha sido el impacto en Colombia que Tesla se encuentra en el top 10 de marcas que más unidades han vendido en el transcurso del 2026.

Según los últimos boletines de la ANDI y Fenalco, la marca estadounidense se encuentra en la 6.ª posición con 7.735 unidades vendidas entre los meses de enero y mayo. Solamente es superada por KIA, Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet.

No obstante, Tesla es la encargada de que en Colombia uno de sus modelos haya sido el más vendido, siendo este el Model Y, que ha registrado un total de 6.169 vehículos matriculados.