¿Cuál fue el carro más vendido en Colombia durante mayo de 2026 que duplicó a Duster y CX-30?

El más reciente boletín compartido por la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) muestra un gran incremento de la matriculación de vehículos nuevos en el país, en donde un total de 28.136 unidades fueron vendidas en el mes de mayo.

Estos fueron los 10 modelos de carros que lideraron las ventas en Colombia durante el mes de mayo

Esto equivale a un aumento del 43 % en comparación con lo registrado durante el mismo período de 2025. A la fecha, varias marcas del sector automotor se han destacado por mantenerse en los primeros lugares, al ser las preferidas por los usuarios.

Entre los modelos de carros que encabezan la lista de los más vendidos se encuentra el Tesla Model Y, que alcanzó un alto número de registros y duplicó los resultados de otros vehículos que también figuran entre los primeros puestos del ranking.

Los números del auto más vendido en el país durante el 2026

Según el boletín de Andi y Fenalco, el Tesla Modelo Y durante el mes de mayo registró un total de 2.108 vehículos nuevos en Colombia, teniendo una participación del 7,5 %, superando a otros vehículos como el Renault Duster y el Mazda CX-30, quienes alcanzaron 969 y 865 matrículas, respectivamente.

Adicionalmente, el carro eléctrico de Tesla ha mantenido el primer puesto durante el transcurso de todo el año, ya que entre los meses de enero y mayo, el modelo Y ha registrado 6.169 unidades vendidas. Los vehículos que ocupan el segundo y tercer puesto son la Renault Duster, con 4.543 vehículos vendidos, y la Kia K3, con 4.200 coches comercializados.

El impacto de Tesla en Colombia

Tesla ha registrado un importante crecimiento en el sector automotor, especialmente en el segmento de los vehículos eléctricos, donde los modelos de la compañía se han ubicado entre los más vendidos del país.

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Los registros de la Andi y Fenalco demuestran que la marca estadounidense del multimillonario Elon Musk fue la 4.ª que más unidades vendió durante el mes de mayo, siendo solamente superada por KIA, Toyota y Renault.

Refiriéndose en términos generales al 2026, Tesla se encuentra en la 6.ª posición, registrando un total de 7.735 vehículos comercializados durante el año.

El crecimiento de Tesla en Colombia le ha permitido posicionar dos modelos dentro de los 20 carros más vendidos del año. Foto: Getty Images

Cabe recalcar que el Tesla Modelo Y es una unidad de automóvil SUV eléctrico, la cual se ha mantenido como el tipo de vehículo más preferido por los compradores en el país, acumulando 77.420 carros vendidos, incrementando en un 55,4 % en comparación con lo visto durante la misma época el año pasado.

Los 20 modelos más vendidos en Colombia en 2026

Estos son los modelos de carro que más fueron vendidos en el transcurso de este año: