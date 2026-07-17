¿Cómo construir una mejor seguridad vial en Bogotá? La propuesta que busca crear consejos locales y poner a todos en la misma vía

La siniestralidad vial es uno de los temas más preocupantes en materia de movilidad en Bogotá, donde cada año cientos de ciudadanos pierden la vida a causa de un accidente de tránsito o un choque vehicular.

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Con corte hasta el mes de mayo, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá ha registrado un total de 276 personas que han fallecido a causa de un siniestro vial, siendo la mayoría de los perfiles de las víctimas motociclistas.

Es por ello que en el Concejo de Bogotá se ha discutido sobre implementar un proyecto de acuerdo que se enfoque en generar instancias de participaciones en las distintas localidades de la ciudad para mitigar los casos de accidentes y brindar un mejor espacio de seguridad vial.

De acuerdo con el concejal Julián Forero, aparte de los casos que se han presentado, existen otros factores que deben ser tenidos en cuenta, entre ellos la mayor presencia de actores viales.

Los motociclistas continúan siendo el grupo de actores viales con mayor número de víctimas fatales en Bogotá, según cifras de la Secretaría de Movilidad. Foto: Getty Images

Según Forero, el hecho de que haya más carros o motos también implica más riesgos en las calles de la capital. Durante el año 2025, se registró un crecimiento del 36 % de la matriculación en Bogotá, con casi 60.000 automotores.

Esto ha dejado que en Bogotá haya más de 2.000.000 de vehículos de distintas clases, sin contar aquellos que transitan por la ciudad, pero fueron matriculados en otros municipios.

De acuerdo con el concejal, el que se haya incrementado el número de unidades en el distrito también significa que existen más riesgos de accidentes, además de que la ciudad cuenta con otros agravantes como los frentes de obra, el estado de la malla vial, la circulación de transporte de carga y la falta de ampliación de infraestructura.

Otro elemento a mencionar son los trancones, una cotidianidad en la vida de los bogotanos, que traen consigo varias problemáticas, como lo son el estrés al conducir, las riñas en la vía y el afán por llegar a destino lo más pronto posible.

La propuesta realizada en el Concejo de Bogotá

Para el concejal Julián Forero, los casos de siniestralidad vial son un problema en el que todos los ciudadanos deben actuar, por lo que propone que se realice un proyecto en donde se centre el concepto de la corresponsabilidad en la vía.

Para el cabildante, si la meta es reducir los casos de siniestros viales, no solamente tienen que ser hechos por medio de anticipaciones, sino que por medio de soluciones comunitarias que diariamente viven estos accidentes.

La propuesta busca fortalecer la corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridades para reducir los siniestros viales en la capital. Foto: Getty Images

Es por ello que se propone la construcción de unos consejos locales ubicados en cada una de las 20 localidades de Bogotá, así como un consejo distrital que tenga la responsabilidad de coordinar con las demás instituciones acciones estratégicas para reducir los casos.

Por medio de este proyecto, se estaría incentivando la participación ciudadana en la capital, empoderando a las comunidades de la capital con esfuerzos estratégicos para prevenir estos casos, así como promover una cultura vial.