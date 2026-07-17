Movilidad en Bogotá: en los últimos 30 meses se han entregado 25 proyectos viales. Estas son las vías ya habilitadas

Entre enero de 2024 y junio de 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del IDU, ha entregado 25 proyectos completos de movilidad, 14 proyectos especiales de conservación y se han puesto en marcha 11 infraestructuras estratégicas en los principales proyectos en ejecución. A través de un esfuerzo que combina gerencia y ejecución, Bogotá está poniendo la casa en orden, y obras que se esperaban desde hace años hoy forman parte del día a día de la ciudadanía.

Algunas de las intervenciones que más impacto positivo han producido en la movilidad son la avenida Laureano Gómez (carrera Novena) entre calles 170 y 193; la Nueva Caracas Sur; los tres puentes en la intersección de la calle 127, la avenida Boyacá y la avenida El Rincón, entre carrera 91 y avenida Boyacá; y la avenida Mutis, entre carreras 114 y 122, entre otras. La ejecución de estos trabajos también ha causado un impacto en el desarrollo social y económico

de la ciudad, pues para cumplir con la entrega de las obras se han abierto más de 500 frentes activos y se generaron más de 25.000 empleos directos.

Nueva Caracas Sur: av. Caracas, entre carrera 9.ª y el portal de TransMilenio Usme. Foto: IDU - API

Gestión, gerencia y ejecución

Para acelerar la ejecución de los proyectos, Bogotá creó la Comisión Intersectorial de Infraestructura de Movilidad, un espacio de articulación entre las entidades distritales y empresas de servicios públicos que permite agilizar trámites interadministrativos, coordinar decisiones y acelerar la ejecución de los proyectos estratégicos para la ciudad.

Esta gestión ha facilitado la articulación necesaria para que los proyectos avancen gracias a que, por ejemplo, los avales para los planes de manejo de tránsito de gran impacto, un proceso que antes podía tomar más de 270 días en su diseño y planificación, hoy se ejecuten en alrededor de 29 días. Además, debido a la articulación con el Acueducto, se ha logrado pasar de 95 a 25 días, en promedio, para la gestión y aprobación de avales necesarios.

Asimismo, avanzan obras clave para la ciudad como el TransMiCable de San Cristóbal, la troncal de la av. 68, el puente de la calle 153 con AutoNorte, el Corredor Carrera Séptima y La Nueva 13. Con esto, Bogotá reafirma su compromiso de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, apostando por una ciudad más moderna y conectada. Son proyectos que, desde ya, están transformando la movilidad de miles de personas.

*Contenido elaborado con apoyo del IDU