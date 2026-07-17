Karol G se sinceró tras terminar su relación con Feid: “Vivir la tristeza”

Después de varios meses de especulaciones sobre los motivos que llevaron a Karol G y Feid a terminar su relación, la artista decidió hablar abiertamente sobre ese capítulo de su vida.

Greeicy comenzó el ‘Candela World Tour’ y reveló noticia que involucra a Karol G

La cantante colombiana aprovechó una entrevista con la revista Elle para compartir cómo vivió ese proceso y qué aprendió de una etapa que, según reconoció, transformó su manera de entender las emociones.

Lejos de centrarse en los detalles de la ruptura, la artista explicó que la experiencia le dejó una reflexión personal. Durante la conversación aseguró que durante mucho tiempo sintió la necesidad de mostrarse fuerte frente al público, una imagen que ahora considera incompleta.

“Antes, intentaba ser una versión superpoderosa de mí misma todo el tiempo. Era como si me pusiera una carcasa, como una armadura. Pero tienes que existir en todas tus versiones para tener ese poder”, afirmó.

Con esas palabras, la intérprete de Provenza dejó claro que hoy entiende la vulnerabilidad como una parte natural de la vida. Incluso aseguró que ese cambio también quiere transmitirlo a las personas que siguen su carrera.

“No quiero que mis fans sientan que siempre tienen que ser unas bichotas. También quiero enseñarles a vivir la tristeza”, expresó.

La cantante explicó que la separación con Feid fue diferente a otras experiencias sentimentales que ha vivido. Según contó, el noviazgo no terminó por una situación escandalosa ni por un hecho puntual, sino porque ambos llegaron a la conclusión de que existían diferencias que hacían imposible continuar la relación.

Valentino Lázaro tuvo dura reacción tras polémica por el mensaje de Karol G a Abelardo De La Espriella

Karol G también reveló que decidió alejarse por un tiempo de su rutina para enfocarse en ella misma. Uno de los lugares que marcó ese proceso fue Hawái, destino al que viajó buscando tranquilidad y donde tomó decisiones personales que simbolizaron el inicio de una nueva etapa.

Ese momento de introspección también terminó reflejándose en su música. Fue allí cuando escribió Después de ti, una canción que interpretó por primera vez durante su presentación en el festival Coachella junto al músico Greg González.