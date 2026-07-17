Antonela Roccuzzo envió mensaje a Shakira y reaccionó a sus declaraciones sobre Messi

La clasificación de la selección de Argentina a la final del Mundial de 2026, luego de vencer a Inglaterra, generó toda clase de comentarios en las redes sociales. Entre las reacciones que más llamaron la atención estuvo la de Shakira, quien aprovechó el momento para dedicar unas palabras a Lionel Messi y reconocer su desempeño en la cancha.

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A través de sus historias de Instagram, la cantante colombiana destacó la trayectoria del capitán argentino y aseguró que su rendimiento sigue siendo extraordinario, pese al paso de los años.

En su publicación resaltó la disciplina, el compromiso y la constancia que, según ella, han sido determinantes para que el futbolista continúe siendo una de las principales figuras del fútbol mundial.

“¡Lo que Leo Messi está haciendo es más que extraordinario! Demuestra los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía el tiempo y todas las probabilidades“, escribió la barranquillera.

Esto dijo Shakira sobre las críticas que ha recibido Lionel Messi. Foto: Getty Images / Getty Images.

En ese mismo mensaje también mencionó a Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, al destacar el papel que ha tenido en la vida personal del futbolista.

“Sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza y la inspiración para demostrarlo“, expresó la artista, haciendo referencia al respaldo que la empresaria le ha brindado al capitán de la selección argentina durante los años que llevan juntos.

Horas después de esa publicación, Antonela Roccuzzo respondió con un gesto que no pasó desapercibido entre los seguidores de ambas.

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La empresaria compartió en sus historias de Instagram el mensaje publicado por Shakira y añadió un corazón rojo junto a una cara con expresión de ternura, sin escribir ningún comentario adicional.

Aunque se trató de una reacción breve, el gesto fue suficiente para generar conversación en redes sociales. Algunos usuarios lo interpretaron como una muestra de agradecimiento hacia la cantante por las palabras dedicadas a Messi y por haber reconocido también el apoyo que ella ha representado en la carrera del futbolista.

La interacción entre Shakira y Antonela rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas, donde miles de seguidores comentaron el intercambio de mensajes.

Mientras tanto, Messi continúa concentrado en la preparación de Argentina para disputar la gran final del Mundial de 2026 contra la selección de España, un partido que mantiene la expectativa de los aficionados al fútbol en todo el mundo.