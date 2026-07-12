Daniela Ospina destapó situación que vive su hija después del Mundial 2026: “Sufre mucho”

Daniela Ospina abrió su corazón al revelar, a través de sus redes sociales, cómo ha vivido su hija, Salomé Rodríguez Ospina, la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026.

Padre de Luis Díaz sorprendió con mensaje para James Rodríguez y destacó emotivo detalle

La empresaria respondió a la preocupación de cientos de seguidores, quienes quedaron conmovidos al ver la reacción de la menor tras la derrota del combinado nacional frente a Suiza.

El pasado 7 de julio, Colombia se despidió de la Copa del Mundo luego de caer en la tanda de penales contra la selección suiza. Aunque el equipo dirigido por Néstor Lorenzo había tenido una destacada participación durante la fase de grupos, con victorias sobre Uzbekistán y República del Congo, además de un empate frente a Portugal, el sueño mundialista terminó antes de lo esperado.

James Rodríguez consolando a Luis Díaz tras la derrota contra Suiza. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

La eliminación generó tristeza entre millones de aficionados, pero una de las imágenes que más impactó en redes sociales fue la de Salomé Rodríguez Ospina.

En un video compartido por Daniela Ospina, la hija de James Rodríguez no pudo contener las lágrimas al ver la frustración de su padre tras el final del compromiso, dejando en evidencia el profundo vínculo que mantiene con la Selección Colombia y con el capitán del equipo.

Días después de ese momento, Daniela decidió responder la inquietud de varios de sus seguidores durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Uno de los mensajes decía: “¿Cómo está Salo después de la eliminación de la selección? Me preocupa la llorada”.

Novia de James Rodríguez destapó la decisión que tomó al iniciar su relación con el jugador

La empresaria aprovechó un momento mientras esperaba el cambio de un semáforo para responder con total sinceridad y agradecer el cariño que ha recibido su hija.

“Quería contarles que es una de las preguntas que más tengo y primero quiero agradecerles por ser tan lindos y solidarios con Salito, y segundo, está muy bien ya gracias a Dios”, comenzó diciendo.

Posteriormente, Daniela explicó que una de las labores más importantes como madre ha sido enseñarle a Salomé a gestionar las emociones que surgen en este tipo de situaciones.

“Yo creo que una de las cosas o de las tareas más difíciles de los padres es ayudar a los niños a canalizar de cierta manera como todas esas emociones, situaciones o lo que ellos puedan estar viviendo. Siempre hablo mucho con Salo, le enseño mucho que se gana, se pierde, que a veces también se aprende, entonces estamos como en ese trabajo de ayudarla, obviamente como con el tema del fútbol”, expresó.

Sin embargo, reconoció que la pasión de la menor por este deporte hace que viva cada partido con mucha intensidad.

“Salo definitivamente sí sufre mucho, pero vuelvo y les digo, nada que no se pueda ayudar o solucionar. Ella sigue trabajando esa emoción en mucha paz, en mucha calma, en mucho amor, pero sí la sufre, sí la sufre”, concluyó.