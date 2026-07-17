Árbitro colombiano en la final del Mundial 2026: anuncio oficial de la Fifa para España vs. Argentina

El colombiano Nicolás Gallo ha sido designado por la Fifa como AVAR (árbitro asistente de video) para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Así, su labor será fundamental para evitar las polémicas y estar en contacto directo con el juez central Slavko Vinčić.

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Aunque el colegiado tolimense no tiene mayor protagonismo en la Liga BetPlay, está bien calificado ante el arbitraje internacional y recibió esta elección como premio a sus largos años de trayectoria.

Gallo fue VAR en el primer partido de este Mundial 2026 y será AVAR en el último, un honor que pocos árbitros han tenido en la historia de la cita orbital.

Esta es la designación arbitral completa para España vs. Argentina:

Árbitro central: Slavko Vincic.

Asistente 1: Tomaz Klancnik.

Asistente 2: Andraz Kovacic.

Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh.

Quinto árbitro: Mohammad Alkalaf.

VAR: Bastian Dankert.

AVAR: Nicolás Gallo.

SVAR: Khamis Al Marri.

SBVAR: Tatiana Guzman.

SBAVAR: Guillermo Pacheco.

¿Qué hace el AVAR en un partido de fútbol?

Cuando hay una jugada polémica, todos miramos al árbitro principal o pensamos en el VAR, pero, a su lado, con menos reflectores, trabaja alguien con una responsabilidad gigantesca: el AVAR.

Mientras el VAR se concentra de forma obsesiva en analizar una repetición cuadro por cuadro para ver si hay un “error claro, obvio y manifiesto”, el juego en el campo sigue. Ahí es cuando el AVAR se convierte en el guardián del partido en vivo.

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Sus tareas principales son vigilar lo que está sucediendo en el campo, registrar los incidentes de cada partido, facilitar la comunicación con el árbitro principal y entregarle las mejores imágenes de una jugada polémica durante la revisión en el monitor.

Gallo se suele desempeñar como VAR; sin embargo, ese puesto quedó en manos del alemán Bastian Dankert. Su tarea será servir de apoyo y poner al servicio de la Fifa esos conocimientos que ha fortalecido a lo largo de los años.

El colombiano Nicolás Gallo es árbitro internacional de la Fifa desde 2018. Foto: Getty Images vía FIFA

El tolimense será la representación del arbitraje colombiano en la final del Mundial 2026. Para esta edición no hubo ningún juez central de Colombia designado por la Fifa, un mal síntoma que encendió las alarmas en la comisión arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.

“La noticia es lo de Nicolás Gallo, él será el AVAR de la final. Gallo estuvo en el primer partido como VAR y en la final como el AVAR”, analizó el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez.

“Colombia puede que no esté en la final, pero tiene una representación arbitral, y qué casualidad, fue el que más persiguió Imer Machado, lo quiso sacar; es verdad que como árbitro no es tan bueno, pero como VAR es muy bueno y la Fifa confía en él”, expresó.