En video, el emotivo momento en que el árbitro Slavko Vincic rompió en llanto tras ser elegido para dirigir la final España vs. Argentina

El experimentado árbitro esloveno Slavko Vincic ha sido designado por la FIFA para dirigir este domingo, 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey la final del Mundial de Estados Unidos, México y Argentina entre la selección española y la argentina, según anunció este jueves el organismo.

En video, quedó registrado el emotivo momento en que Vincic rompe en llanto, una vez la FIFA le anunció que había sido el elegido para impartir justicia en la cancha, el próximo domingo.

The moment Pierluigi Collina (Atlanta 96 and 2002 World Cup final ref) announced Slovenian Slavko Vinčić as the ref for the 2026 World Cup final between Spain & Argentina.



Vinčić officiated Saudi Arabia’s win over Argentina in 2022 but Spain have never lost a game he officiated. pic.twitter.com/Gmk3emA7cQ — Fisayo Dairo (@FisayoDairo) July 17, 2026

Vincic, de 46 años e internacional desde el año 2010, está considerado como “uno de los árbitros más valorados por la UEFA”, según indicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y con este partido cerrará una andadura en esta Copa del Mundo en la que pitó los duelos Brasil-Marruecos, Argelia-Jordania y México-Ecuador, por lo que este será su primer encuentro de la fase eliminatoria.

El colegiado esloveno ha arbitrado a la selección española en cinco ocasiones, con un balance de tres victorias, entre ellas las de la semifinal de la pasada Eurocopa de Alemania ante Francia, y dos empates. A Argentina también la ha pitado, en el Mundial de Catar de 2022, en la derrota en su estreno ante Arabia Saudí (2-1).

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Vincic tiene una amplia experiencia en el fútbol europeo y de máximo nivel, siendo la del domingo su tercera final de una gran competición tras haberlo hecho anteriormente en la de la Liga de Campeones 2023-2024 entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund alemán, o la de la Liga Europa de 2021-2022 entre el Eintracht Frankfurt alemán y el Rangers FC escocés. Esta temporada dirigió el choque de vuelta de los cuartos de final de la Champions entre el conjunto madridista y el Bayern Múnich, marcado por la expulsión del francés Eduardo Camavinga en los minutos finales.

En la imagen, el árbitro Slavko Vincic. Foto: Getty Images (Diseño Semana)

El esloveno estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, mientras que los jordanos Adham Makhadmeh y Mohammed Al-Khalaf ejercerán respectivamente de cuarto colegiado y de árbitro asistente reserva.

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Por otro lado, para el partido de este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), por el tercer y cuarto puesto entre las selecciones de Francia e Inglaterra, la FIFA ha elegido al árbitro venezolano Jesús Valenzuela.

*Con información de Europa Press.