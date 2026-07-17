Daniela Ospina frenó compleja situación con sus hijos y expuso delicado tema: “¿Cuál es tu odio?"

Daniela Ospina continúa despertando el interés de miles de usuarios en plataformas digitales, donde ha consolidado una comunidad gracias a su trabajo como empresaria e influenciadora. Además de compartir detalles de sus proyectos profesionales, la antioqueña suele mostrar momentos relacionados con su vida familiar y la crianza de sus hijos, Salomé Rodríguez y Lorenzo Coronel.

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A lo largo de los años, la también modelo ha permitido que sus seguidores conozcan parte de su cotidianidad, publicando imágenes y reflexiones sobre la maternidad, su crecimiento personal y las experiencias que vive junto a su familia. Aunque procura mantener cierta privacidad, con frecuencia abre una ventana a los momentos más importantes de su día a día.

No obstante, en las últimas horas volvió a convertirse en tema de conversación tras utilizar sus historias de Instagram para denunciar públicamente a una usuaria que, según aseguró, estaba realizando comentarios ofensivos dirigidos contra sus hijos, Salomé y Lorenzo. La empresaria decidió exponer la situación y cuestionó los ataques que, de acuerdo con su versión, recibían los menores sin ningún motivo.

La famosa compartió una captura de pantalla en la que detalló lo que dijo a aquella persona, defendiendo a su familia de terceros. La empresaria fue respetuosa, pero pidió que se controlara el odio en estos espacios, limitando críticas hasta los niños.

“¿Cuál es tu odio? ¿Qué tal si subo una foto de tu hijo o tuya agrediéndote? ¿Sin conocerte o porque simplemente soy una mala persona? No tiene sentido como vi en tu Instagram... una mujer con su familia, sus hijos, la muerte de su padre y estar en este odio constante!!!“, escribió en el mensaje que envió a la mujer.

“Deberías replantearte y ver que está pasando pero no es justo tener que recibir tu odio cuando quieras”, dijo, mientras agregaba: “Mis redes sociales no atacan a nadie ni se meten con nadie, ¿por qué hacerlo conmigo o los míos? Más amor ❤️ tienes un hijo por llenar de valores”.

Daniela Ospina habló sobre ataque a sus hijos. Foto: Instagram @daniela_ospina5

Al compartir esto, Daniela Ospina reiteró que consideraba que las redes sociales no eran un lugar solo de cosas negativas, ya que sentía que se podía ver, detallar y compartir experiencias bonitas.

“Las redes sociales no pueden seguir siendo un instrumento de cosas feas, yo sí creo profundamente en unas redes sociales amables, llenas de cosa positivas, buenas información, amor familia, errores pero también palabras para pedir disculpas, risas, ayudas, logros y tantas cosas bonitas que a diario intentan contagiar y que les aseguro también me contagian. Las redes sociales son una manera bonita y selectiva de comunicarnos con quien queremos, admiramos y nos gusta lo que hace”, escribió.

“También tenemos el derecho y la responsabilidad de hacerle bien y si algo no te gusta ni lo sigas ni le comentes si no es para crecer como seres humanos y aquí no importa tu raza, tu posición política o cualquier división en pensamientos que pueda, damos el derecho a cualquier mínima agresión. Más amor, más paz, más solidaridad necesitamos para nosotros y nuestros hijos. Siempre lucharé por unas redes sociales que comuniquen lo positivo... sí creo que sí hay”, aseveró.