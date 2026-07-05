Daniela Ospina se sinceró sobre James Rodríguez y fue clara sobre asunto relacionado con su hija: “Espero nunca hablar mal”

Daniela Ospina se ha consolidado como una de las empresarias e influenciadoras colombianas con mayor presencia en redes sociales. A través de sus publicaciones, suele compartir contenidos relacionados con el ejercicio, el bienestar y el crecimiento personal, lo que le ha permitido construir una amplia comunidad de seguidores.

La despampanante foto de la novia de James Rodríguez con la que presumió su figura en medio del Mundial 2026

Además de sus proyectos profesionales, la antioqueña continúa despertando interés por aspectos de su vida privada. Su papel como madre y las relaciones sentimentales que ha tenido con James Rodríguez y, posteriormente, con Gabriel Coronel, la han mantenido bajo la atención del público y de los medios de comunicación.

En los últimos días, Daniela Ospina volvió a convertirse en tema de conversación luego de participar en una entrevista para un formato digital, en la que habló abiertamente sobre distintas experiencias de su vida personal y familiar, generando múltiples reacciones entre sus seguidores.

En un diálogo con Yo Pude, Tú Puedes, conducido por la empresaria Margarita Pasos, la empresaria quiso sincerarse sobre su realidad, hablando de cómo era la verdadera relación que llevaba con James Rodríguez.

La famosa, pese a que en otros espacios ha hablado de su expareja, apuntó que en esta ocasión buscaba dejar claridad sobre el rol que ambos estaban desempeñando en la crianza de Salomé Rodríguez, quien compartía con los dos en escenarios diferentes.

Según se observó, la entrevistadora se enfocó en que nadie había sido testigo de que alguno de los dos hablara mal del otro o se dirigiera de forma negativa, por lo que este detalle era para aplaudir.

La creadora de contenido fue muy clara en que esto hacía parte de su proceso de separación, ya que les importaba más la estabilidad de su hija, que los asuntos que pudieran existir entre ambos.

“Yo siempre he pensado en los niños, el error al final siempre es de los adultos, el error no es de los niños”, dijo, asegurando que todo iba en la responsabilidad y la madurez de los padres.

“Lo que digo a veces es que hay situaciones de situaciones, pero al final tú decides con quién tener también a tus hijos. Cuando tú decides estar con una persona y, ok, con el tiempo cambian las cosas, creo que al final la única persona que los va a poder juzgar es ellos”, agregó.

En cuanto a su trabajo como madre, indicó que dejaba que su hija fuera la que tomara posición ante los asuntos, evitando ser la que llenara a la menor de cosas negativas en contra de su papá.

“Salo el día de mañana pues va a ser la que quiera juzgarme a mí o a su papá, si ella lo desea, porque creo que no es de los adultos hacerlo. Es como decir: ‘te escogí esta mamá pero es la peor, te escogí este papá pero es el peor’”, aseguró.

Daniela Ospina mencionó que todo con James ha sido recíproco, evitando hablar mal el uno del otro y conservando esta comunicación en privado, lejos del foco mediático al que se vio expuesta Salomé desde niña.

“Espero nunca hablar mal del papá de mi hija, creo que también ha sido recíproco todo. No quiero que sea por mí que mi hija vea cosas, ya que estamos tan expuestos. A él no le haría daño que yo hable mal de él, pero a mi hija sí”, concluyó.