“Me tildaron de travesti”: Daniela Ospina rompe el silencio en Netflix sobre el “infierno” que vivió en España

El estreno de la serie documental sobre la vida de James Rodríguez en la plataforma Netflix ha vuelto a poner en el foco público los años de mayor exposición mediática del futbolista colombiano y su entorno familiar. En el marco del inicio del Mundial de Fútbol 2026, en el que compite la Selección Colombia, la producción audiovisual repasa los hitos deportivos del mediocampista y los desafíos personales que rodearon su llegada a Europa tras el Mundial de Brasil 2014.

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Uno de los testimonios más comentados del segundo episodio corresponde a su exesposa, la empresaria y creadora de contenido Daniela Ospina, quien abordó los cuestionamientos hacia su aspecto físico por parte de sectores de la prensa extranjera.

Tras consolidarse como una de las figuras del torneo mundialista en 2014, James Rodríguez fue fichado por el Real Madrid, lo que supuso el traslado de su núcleo familiar, integrado en ese momento por Daniela Ospina y su hija, Salomé, a la capital española. Según se relata en la producción de Netflix, el cambio de entorno no solo implicó una transformación profesional para el deportista, sino que situó a Ospina bajo un intenso escrutinio por parte de los medios de comunicación dedicados al entretenimiento y las tendencias.

En el documental se hace eco de declaraciones que la empresaria ofreció originalmente en 2025, en las que detalla cómo la presión mediática afectó su bienestar durante su juventud.

“Horrible. Amo España, pero me dieron muy duro. Sí, la prensa. Me tildaron de travesti. Fue fuerte. Yo te lo juro que a veces me lo recuerdo y digo: ‘Ay, ¿yo cómo no caí en una depresión o en algo?’, pero lo de España creo que ha sido una de las cosas que más me ha marcado en la vida y, sobre todo porque, bueno, yo estaba muy jovencita”, expresó Ospina.

El documental también recoge las perspectivas de la familia del futbolista respecto a la gestión de la fama y la continua aparición de noticias en redes sociales. María del Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, describió en las entrevistas de la docuserie cómo el jugador se convirtió en un objetivo habitual de las tendencias en redes sociales, no solo por su desempeño en el terreno de juego, sino también por incidentes cotidianos de su vida privada.

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“Todos los días era tendencia en Twitter, por cualquier cosa. Que si llegó tarde, que si el trabajo, que si anduvo rápido en el carro, que si la multa, ¿sabes? Cosas que hace cualquier jugador o cualquier persona en el mundo”, explicó Rubio en el material audiovisual. Entre los episodios recordados se encuentra la controversia sobre un presunto exceso de velocidad; al respecto, Rodríguez aclaró en la serie, en un tono distendido, que la velocidad real registrada fue de 180 km/h y no de 200 km/h, como afirmaron diversos titulares de la época.

A más de una década de su llegada a España, las trayectorias de los involucrados han tomado rumbos distintos, aunque ambos mantienen un vínculo activo con la opinión pública colombiana. Daniela Ospina ha consolidado su carrera en el sector del bienestar y el modelaje y recientemente contrajo matrimonio religioso con el actor Gabriel Coronel en Medellín, un evento ampliamente difundido en sus redes sociales oficiales. Por su parte, James Rodríguez centra su atención en la participación de la Selección Colombia en la cita mundialista de 2026, con el objetivo de mantener el protagonismo deportivo que ha caracterizado su carrera internacional.