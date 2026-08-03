Toda una discusión se ha originado en los últimos días relacionada con los derechos de televisión del Fútbol Profesional Colombiano, el canal transmisor del espectáculo, así como la repartición de las ganancias entre los clubes adscritos a Dimayor.

Desde hace tiempo no había tanta incertidumbre en torno a este tema. Ahora, la situación se agitó aún más tras el comunicado emitido por la máxima entidad del balompié local, que dejó abierta la posibilidad de que Win Sports deje de transmitir el fútbol colombiano.

Balón oficial de un torneo reciente de la Liga BetPlay. Foto: Cristian Bayona

Así es. A través de un comunicado oficial titulado “Dimayor confirma la recepción de pluralidad de ofertas en el marco de su invitación por los derechos audiovisuales y digitales de sus competiciones”, dio a conocer la posible movida.

En el documento, publicado en la página web de la Dimayor, la entidad explicó: “Dando cumplimiento al cronograma incluido en la invitación a presentar ofertas por los derechos audiovisuales y digitales de las competiciones de la Dimayor, se recibieron satisfactoriamente pluralidad de ofertas de terceros”.

“Esta situación ocurrió en desarrollo de la Comisión de Mercadeo de la Dimayor, la cual sesionó el día de hoy en las oficinas de Crowe Co SAS, firma auditora, con el acompañamiento de Octagon Inc., como asesor técnico del proceso. La recepción satisfactoria permitirá continuar con el desarrollo del proceso”, agregaron sobre el particular.

“De esta manera, la Dimayor avanza en su objetivo de llevar sus competiciones a más espectadores, nuevas latitudes y en formatos innovadores que transformen el entretenimiento deportivo del país”, concluyeron.

Tabla de reclasificación tras las victorias de Atlético Nacional y América: Santa Fe se hunde

Millonarios se hizo a fichaje extranjero: “Ya está en Bogotá” para firmar su contrato

Esto da a entender que los dirigentes del fútbol colombiano podrían estar abiertos a retirar la exclusividad de los derechos al canal de televisión que actualmente los posee. En caso de que surjan mejores propuestas, la transmisión podría repartirse entre otras señales o plataformas.

Como lo señala el comunicado, por ahora se trata apenas de una decisión inicial. Durante el segundo semestre de 2026, Win Sports seguirá teniendo el dominio total de las transmisiones, y las suscripciones a sus servicios prémium continuarán siendo obligatorias para ver los partidos de mayor atractivo del FPC.

Descontento en un sector de los aficionados futboleros

No es un secreto que un amplio sector de los aficionados al fútbol colombiano está en desacuerdo con tener que pagar al canal propietario de los derechos para ver los partidos.

Las críticas son constantes en redes sociales y otros espacios, donde los usuarios cuestionan la calidad de las transmisiones, la imagen que se ofrece en algunos estadios del país y otros aspectos técnicos puntuales.

Transmisión de un partido de Liga BetPlay realizada por Win Sports Foto: Captura a YouTube (Win Sports) - América vs. Junior (goles) | Liga BetPlay Dimayor 2025-2 | Cuadrangulares - Fecha 2

Tras el comunicado, publicado hacia las 2:00 p. m. de este lunes, surgieron comentarios tanto a favor como en contra. Algunos prefieren mantener al canal de televisión que ya conocen, mientras que otros piden una transformación del modelo, con mayor innovación y más opciones para seguir la Liga masculina y femenina, el Torneo y la Copa BetPlay.

Se espera que en el futuro cercano se resuelva esto, así como también la repartición de las ganancias que los ocho equipos del FPC reclaman sea más alta para estos, y no igualitaria como está estipulada en estos momentos.