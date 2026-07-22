Nacional, Millonarios, América y más clubes se unen: el reclamo que remece a la Dimayor

Ocho clubes históricos del Fútbol Profesional Colombiano publicaron un comunicado conjunto, firmado por cada uno, con el tema central de la distribución de los derechos de transmisión.

Sanción de Dimayor a Millonarios para Liga BetPlay: la recordaron y fichaje no podrá jugar

Así será el nuevo futbol colombiano: Dimayor hizo giro en su reglamento y tomó medidas

En los últimos años, esta ha sido gran tema de debate entre la prensa y los aficionados. Se viene manejando una distribución igualitaria de los derechos de televisión entre los clubes del FPC, tal como reza en el comunicado firmado por América de Cali, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali, Millonarios, Deportivo Independiente Medellín y Once Caldas.

“El fútbol profesional colombiano necesita un nuevo modelo de distribución de los ingresos derivados de los derechos de transmisión del campeonato. El modelo actual distribuye esos ingresos por partes iguales y no toma en cuenta el rendimiento deportivo, el nivel de inversión o la fidelidad de los hinchas. Esto ha limitado la capacidad del fútbol colombiano para mejorar su competitividad y potenciar el valor de su principal activo: el espectáculo deportivo. Por esa razón, consideramos que es necesario abrir una conversación seria, técnica y participativa sobre este modelo de distribución”, reza el documento.

Citan ejemplos de otras ligas de Sudamérica, donde la distribución combina la solidaridad entre clubes con los desempeños deportivos, y añaden: “Consideramos indispensable revisar el modelo vigente y construir, entre todos los clubes, un sistema de distribución más objetivo y equilibrado, que preserve la sostenibilidad de todas las instituciones y, al mismo tiempo, premie el éxito deportivo, la inversión y la fidelidad de los hinchas”.

Luego, la petición: “Consideramos que, antes de avanzar con un nuevo ciclo de comercialización de los derechos de transmisión, es necesario que exista una discusión transparente y participativa que permita definir un nuevo modelo de distribución que brinde seguridad, legitimidad y estabilidad a todas las partes involucradas. No se trata de beneficiar a unos pocos clubes, sino de fortalecer un campeonato que genere mayores oportunidades para todos; porque cuando la liga crece, crecen también las posibilidades de desarrollo para todos sus participantes”.

“Mientras no haya discusión al respecto, no cederemos derechos intangibles de imagen”

Aunque aclaran que el fin del comunicado no busca alterar, alterar la institucionalidad de la Dimayor, son enfáticos: “Mientras no tenga lugar esa discusión de fondo sobre el modelo de distribución, los firmantes no cederemos nuestros derechos intangibles y de imagen para un nuevo contrato de derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano”.

Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/BQW13HzyVw — América de Cali (@AmericadeCali) July 22, 2026

▶️ Comunicado Oficial Millonarios FC pic.twitter.com/adr31VpYk3 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 22, 2026

Comunicado oficial ✍️ pic.twitter.com/idKLUPzGkO — Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 22, 2026

Finalmente, cierran con: “Reiteramos nuestro compromiso con el fútbol colombiano y con Sus instituciones. Con ese mismo espíritu, seguiremos participando con total disposición en los espacios de diálogo que permitan construir un acuerdo entre todos los clubes, convencidos de que solo mediante la construcción conjunta y técnica de un nuevo modelo de distribución será posible consolidar un campeonato más sólido, moderno y capaz de recuperar el protagonismo que merece en el continente”.