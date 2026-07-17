Así será el nuevo futbol colombiano: Dimayor hizo giro en su reglamento y tomó medidas

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) oficializó que incluirá en el reglamento de la Liga BetPlay, el Torneo BetPlay y la Copa Colombia las nuevas normativas arbitrales aprobadas por la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB, por sus siglas en inglés) para el periodo 2026-2027.

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Las medidas comenzarán a regir desde el inicio de las competencias del segundo semestre de 2026, tras recibir el aval de la Comisión Nacional Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.

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Estas normas ya fueron puestas en práctica durante el Mundial de la Fifa 2026 y tienen el objetivo de aumentar el tiempo efectivo de juego y unificar los criterios de los jueces en el terreno de juego.

Los cambios modificarán dinámicas como los cambios de jugadores, la atención médica y las reanudaciones desde las bandas o la portería.

Tiempos límite para cambios y saques

Procedimiento de sustitución: el futbolista que abandone el campo tendrá un límite de 10 segundos para salir por la zona más cercana. Si excede este tiempo, su reemplazo no podrá ingresar hasta pasado un minuto y, cuando el juego se detenga, bajo una cuenta regresiva que el juez principal marcará con su mano.

el futbolista que abandone el campo tendrá un límite de 10 segundos para salir por la zona más cercana. y, cuando el juego se detenga, bajo una cuenta regresiva que el juez principal marcará con su mano. Atención a lesionados: si el partido se detiene para la asistencia de un futbolista, este deberá retirarse de la cancha y permanecer un minuto fuera del terreno de juego antes de recibir autorización de reingreso. Se exceptúan choques de porteros, de compañeros, jugadas de tarjetas o penaltis.

El VAR tendrá nuevas funciones. Foto: Getty Images

Saques de banda y meta: los jugadores dispondrán de un máximo de 5 segundos para reanudar el juego una vez tengan la pelota disponible. El retraso en el saque de banda otorgará el balón al rival, mientras que la demora en el saque de meta concederá un tiro de esquina en contra, además de posibles sanciones disciplinarias.

Modificaciones en el uso del VAR y equipamiento

Línea de intervención del VAR: el sistema tecnológico sumará facultades específicas para corregir ciertos fallos. El VAR podrá intervenir en saques de esquina concedidos erróneamente, en la anulación de una segunda tarjeta amarilla incorrecta que genere expulsión y en corregir la confusión de identidad de un sancionado.

Ahora el VAR revisará la segunda amarilla. Foto: LatinContent via Getty Images

Uso de accesorios: el concepto normativo de joyería se sustituye por el de accesorios. Se autoriza el uso de elementos corporales siempre que no representen peligro y estén cubiertos de manera segura, quedando a criterio del equipo arbitral la validación final de la indumentaria.

Ventajas, penaltis y nuevas causales de expulsión

Aplicación de la ventaja: los jueces permitirán la continuidad de una jugada si el equipo rival se beneficia de un saque defectuoso. Adicionalmente, las faltas tácticas o manos que corten opciones de gol no recibirán tarjeta amarilla si la jugada termina en anotación válida, al considerarse que la infracción fracasó.

los jueces permitirán la continuidad de una jugada si el equipo rival se beneficia de un saque defectuoso. Adicionalmente, si la jugada termina en anotación válida, al considerarse que la infracción fracasó. Tiro penal: si el cobrador toca la pelota de forma doble e involuntaria con ambos pies y se produce un gol, la acción se repetirá. Si el tiro sale desviado, se otorgará un saque libre para la defensa, mientras que en la definición por cobros desde el punto blanco se computará como un fallo definitivo.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, informa a los medios de comunicación, aficionados y a la opinión pública que, a partir del inicio de las competencias correspondientes al segundo semestre de la… pic.twitter.com/FqcZtFUCMk — DIMAYOR (@Dimayor) July 17, 2026

Ocultamiento por insultos y protestas: se crea una causal de tarjeta roja directa para futbolistas que cubran su boca al comunicarse de forma provocativa o despectiva. Asimismo, se sancionará con expulsión el retiro del campo en señal de protesta, extensible a directores técnicos que ordenen el abandono del terreno.

La Dimayor aclaró que las únicas tres normativas de la IFAB que no se aplicarán en el rentado local corresponden a las cámaras corporales, el fuera de juego semiautomático y el tiempo de hidratación obligatorio, el cual dependerá exclusivamente del criterio del juez central.