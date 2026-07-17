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Así será el nuevo futbol colombiano: Dimayor hizo giro en su reglamento y tomó medidas

Las nuevas normas están orientadas a un mayor tiempo efectivo de juego.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

17 de julio de 2026 a las 7:57 p. m.
Wilmar Roldán, árbitro de la Liga BetPlay.
Wilmar Roldán, árbitro de la Liga BetPlay. Foto: Getty Images

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) oficializó que incluirá en el reglamento de la Liga BetPlay, el Torneo BetPlay y la Copa Colombia las nuevas normativas arbitrales aprobadas por la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB, por sus siglas en inglés) para el periodo 2026-2027.

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Las medidas comenzarán a regir desde el inicio de las competencias del segundo semestre de 2026, tras recibir el aval de la Comisión Nacional Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.

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Estas normas ya fueron puestas en práctica durante el Mundial de la Fifa 2026 y tienen el objetivo de aumentar el tiempo efectivo de juego y unificar los criterios de los jueces en el terreno de juego.

Los cambios modificarán dinámicas como los cambios de jugadores, la atención médica y las reanudaciones desde las bandas o la portería.

Tiempos límite para cambios y saques

  • Procedimiento de sustitución: el futbolista que abandone el campo tendrá un límite de 10 segundos para salir por la zona más cercana. Si excede este tiempo, su reemplazo no podrá ingresar hasta pasado un minuto y, cuando el juego se detenga, bajo una cuenta regresiva que el juez principal marcará con su mano.
  • Atención a lesionados: si el partido se detiene para la asistencia de un futbolista, este deberá retirarse de la cancha y permanecer un minuto fuera del terreno de juego antes de recibir autorización de reingreso. Se exceptúan choques de porteros, de compañeros, jugadas de tarjetas o penaltis.
La tecnología no reemplazó completamente el criterio arbitral, ya que las posibles interferencias de jugadores en posición adelantada siguieron siendo analizadas por el VAR.
El VAR tendrá nuevas funciones. Foto: Getty Images
  • Saques de banda y meta: los jugadores dispondrán de un máximo de 5 segundos para reanudar el juego una vez tengan la pelota disponible. El retraso en el saque de banda otorgará el balón al rival, mientras que la demora en el saque de meta concederá un tiro de esquina en contra, además de posibles sanciones disciplinarias.

Modificaciones en el uso del VAR y equipamiento

  • Línea de intervención del VAR: el sistema tecnológico sumará facultades específicas para corregir ciertos fallos. El VAR podrá intervenir en saques de esquina concedidos erróneamente, en la anulación de una segunda tarjeta amarilla incorrecta que genere expulsión y en corregir la confusión de identidad de un sancionado.
BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 07: Referee Mario Herrera shows a yellow card to Matheus Uribe of Atletico Nacional during the Semi Finals first leg match between Millonarios and Atletico Nacional as part of Liga Aguila I 2017 at Nemesio Camacho Stadium on June 7, 2017 in Bogota, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Vizzor/LatinContent via Getty Images)
Ahora el VAR revisará la segunda amarilla. Foto: LatinContent via Getty Images
  • Uso de accesorios: el concepto normativo de joyería se sustituye por el de accesorios. Se autoriza el uso de elementos corporales siempre que no representen peligro y estén cubiertos de manera segura, quedando a criterio del equipo arbitral la validación final de la indumentaria.

Ventajas, penaltis y nuevas causales de expulsión

  • Aplicación de la ventaja: los jueces permitirán la continuidad de una jugada si el equipo rival se beneficia de un saque defectuoso. Adicionalmente, las faltas tácticas o manos que corten opciones de gol no recibirán tarjeta amarilla si la jugada termina en anotación válida, al considerarse que la infracción fracasó.
  • Tiro penal: si el cobrador toca la pelota de forma doble e involuntaria con ambos pies y se produce un gol, la acción se repetirá. Si el tiro sale desviado, se otorgará un saque libre para la defensa, mientras que en la definición por cobros desde el punto blanco se computará como un fallo definitivo.
  • Ocultamiento por insultos y protestas: se crea una causal de tarjeta roja directa para futbolistas que cubran su boca al comunicarse de forma provocativa o despectiva. Asimismo, se sancionará con expulsión el retiro del campo en señal de protesta, extensible a directores técnicos que ordenen el abandono del terreno.

La Dimayor aclaró que las únicas tres normativas de la IFAB que no se aplicarán en el rentado local corresponden a las cámaras corporales, el fuera de juego semiautomático y el tiempo de hidratación obligatorio, el cual dependerá exclusivamente del criterio del juez central.