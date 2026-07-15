América de Cali: el apetecido delantero que buscan fichar y la opción fuerte si no se da

A diario se mueve el mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano que está próximo a volver a tener acción. La primera fecha está prevista a jugarse el fin de semana del 25 de julio.

América de Cali es un club que lleva semestres en deuda con sus aficionados. Los escarlatas esperan que con las contrataciones hechas hasta ahora, la llegada de algunas otras y el mantenimiento de una base, David González logre el cometido de una estrella en el 2026-II.

América de Cali disputó dos amistosos en México antes del inicio de la Liga BetPlay 2026-II Foto: @AmericadeCali

Si bien ya fueron anunciadas algunas llegadas, aún quedan posiciones en las que es necesario sumar nombres. Una de esas es la delantera, donde un 9 goleador es prioridad para los rojos.

Ya existen dos opciones que maneja la dirigencia en cabeza de la familia Gómez. Según lo revelado por el periodista, Alexis Rodríguez de Win Sports, ambos atacantes son extranjeros y uno milita en un rival directo de América.

Goleadores que llaman la atención en América

Del primer mencionado hay que decir que llama la atención en más clubes de Colombia, es apatecido y se trata de: “José Neris de 26 años (Emelec ) es una opción fuerte que maneja el Club Escarlata (otros 2 equipos colombianos también lo sondearon)“.

Quien también ha sido sondeado por el conjunto del Valle del Cauca es Guillermo Paiva, paraguayo que hizo parte en el último tiempo del Junior de Barranquilla.

“La negociación no ha sido fácil”, dice Rodríguez de unos acercamientos iniciales que se han concido con los Char, familia al frente del conjunto rojiblanco.

Hasta este 15 de julio, los americanos le han dado la bienvenida a cinco jugadores, la misma cantidad ha sido despedida. El nombre que más llamó la atención cuando llegó fue Luis Quiñones, quien llevaba años en México y ya había jugado para Junior, así como Santa Fe en la Liga BetPlay.

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Altas: Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, Yhormar Hurtado.

Bajas: Jorge Soto, Yojan Garcés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera y Joel Romero.

Pretemporada en marcha

En territorio norteamericano América de Cali ya ha jugado dos partidos amistosos como parte de su preparación para el 2026-II.

Ambos juegos fueron ante rivales de México. El primero fue victoria por la mínima diferencia vs. Santos Laguna y el segundo tuvo el mismo resultado contra Pumas UNAM.

Para este miércoles, 15 de julio, está previsto que jueguen otro amistoso contra Houston Dynamo en el estadio Shell Energy Stadium, de los Estados Unidos.

Dicho partido se llevará a cabo desde las 7:30 p..m. (hora de Colombia) con transmisión para el país del canal Win Sports.

Antes de que se dé el inicio de la Liga, el elenco dirigido por David González se reintegrará a la competencia en Colombia jugando Copa BetPlay vs. Real Cartagena (martes 21 de julio).

Su estreno en la liga colombiana será el domingo, 26 de julio, visitando en Bogotá al Internacional. Ese juego está previsto a realizarse desde las 2:00 p.m.