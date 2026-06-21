América de Cali oficializó un nuevo refuerzo: Pasó por el fútbol de Europa y es canterano de Nacional

América de Cali hizo oficial su nuevo fichaje que jugó en Bulgaria. El equipo rojo hace frente a las críticas y a los malos resultados que dejó el primer semestre, mientras se enfoca en la lucha por el título de diciembre. Los hinchas escarlatas esperan que el equipo esté a la altura y cumpla con la exigencia que impone su camiseta: pelear siempre por los trofeos y clasificar a los torneos internacionales.

América de Cali oficializa su primer refuerzo: atacante con amplio recorrido en el exterior

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En el primer semestre las cosas salieron mal. Primero, porque no pudo avanzar en la Liga BetPlay y quedó eliminado en los cuartos de final ante Santa Fe. Por si fuera poco, días después se consumó el fracaso en la Copa Sudamericana, pese a que había clasificado como cabeza de serie y hacía pensar, incluso, que avanzaría a los octavos de final sin mayores dificultades.

Al final, los problemas quedaron en evidencia en la Sudamericana y ni siquiera logró clasificar a los playoffs ante los terceros de la Copa Libertadores. El rendimiento del ‘Escarlata’ no fue el esperado y los hinchas confían en que se conforme una nómina competitiva para pelear por el título de la Liga BetPlay, con David González ratificado en la dirección técnica.

El gigante vallecaucano comenzó la pretemporada en Cascajal con varios anuncios importantes. El primero fue la salida de varios jugadores, por lo que el club inició el proceso para buscarles equipo de cara a la próxima temporada. En total, ocho futbolistas no serán inscritos y se buscarán alternativas para su reubicación.

Nuevo refuerzo para el América de Cali

En lo que tiene que ver con altas, América de Cali ya oficializó a su primer refuerzo para el segundo semestre del año. Pensando en fortalecer su línea defensiva, el central Brayan Córdoba está de regreso y fue confirmado en los canales oficiales.

“Brayan Stiven Córdoba Barrientos está de regreso en el América de Cali. El defensor colombiano retorna al equipo escarlata para vivir una nueva etapa con la institución, después de sumar experiencia en el fútbol internacional y continuar fortaleciendo su recorrido profesional”, dice América de Cali en un comunicado de prensa.

Brayan Córdoba ya estuvo en el América en la temporada 2023. Antes, debutó en Atlético Nacional en 2019 y pasó por el Once Caldas. En 2024 firmó como nuevo jugador del CSKA Sofia de Bulgaria, donde estuvo por tres temporadas en la liga local y disputó 34 partidos.

Brayan Córdoba cuando fue transferido a Bulgaria Foto: Foto suministrada por América de Cali

Tras esta experiencia por el fútbol búlgaro, Brayan Córdoba volvió a Colombia y firmó como nuevo jugador en el Cúcuta Deportivo, donde participó en 10 partidos en el primer semestre de 2026 y marcó un gol. Llegó la hora para volver al América como refuerzo para su defensa.

Comunicado oficial de América de Cali

“Nacido el 18 de septiembre de 1999 en Unguía, Chocó, Córdoba es un zaguero de 1,91 metros que se caracteriza por su fortaleza física, su juego aéreo, su capacidad en los duelos individuales y su versatilidad para desempeñarse como defensor.

Su carrera profesional se inició en Atlético Nacional, club en el que realizó parte de su proceso formativo, debutó en la primera división y sumó experiencia en competencias nacionales e internacionales. Luego pasó a Once Caldas, donde encontró continuidad, se consolidó en la categoría y marcó su primer gol como profesional.

Brayan Córdoba con el CSKA Sofia Foto: NurPhoto via Getty Images

En 2023 llegó por primera vez al América de Cali, etapa en la que mostró carácter, solidez defensiva y compromiso con la camiseta escarlata. Su rendimiento le abrió las puertas del fútbol europeo tras ser transferido al CSKA Sofía de Bulgaria, donde continuó su proceso competitivo.

Ahora, Córdoba regresa con mayor madurez, recorrido y conocimiento de la exigencia que representa vestir estos colores. Bajo el espíritu de ‘Somos Todos del Rojo’, vuelve a una casa que ya conoce para fortalecer la zona defensiva del equipo y asumir, junto a la hinchada americana, los retos del segundo semestre”.

Los ocho jugadores que salen del América de Cali

América informó que, actualmente, adelanta negociaciones con distintas instituciones en relación con el futuro deportivo de los futbolistas: Andrés Mosquera, Luis Mina, Brayan Correa, Carlos Sierra, Dylan Borrero, Darwin Machís y Yojan ‘Papula’ Garcés.

En lo que tiene que ver con Jorge Soto, el equipo publicó que “finalizó su vínculo contractual con el club y, tras un proceso de negociación para su continuidad, no se llegó a un acuerdo”.