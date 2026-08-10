David Ospina ya tiene reemplazo en Atlante: joya colombiana sería oficializado pronto

La etapa de David Ospina en el Atlante de México podría estar descartada. La prensa de ese país reporta que, incluso, los potros de hierro ya le tendría su reemplazo listo, debido a la lesión que presenta el histórico portero de la Selección Colombia.

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De hecho, el reemplazo de David Ospina también sería colombiano. Se trataría de Jordan García quien, señalan, está muy cerca de ser oficializado como nuevo futbolista del Atlante.

Jordan García sería el reemplazo de David Ospina en Atlante

Paco Montes, periodista cercano a la actualidad del Club León, reveló el interés de Atlante en Jordan García. Se trata de un joven portero, de 21 años, que continuaría su carrera en el fútbol de México.

Cabe recordar que Jordan García venía jugando en Club León, por lo que ya tiene conocimiento sobre el fútbol de ese país. Restarían tan solo horas para que se haga oficial el movimiento, que es noticia en México.

“Con la situación de David Ospina, el portero que está muy cerca de llegar a competir por el arco del Atlante, es el colombiano del Club León, Jordan García”, reveló Paco Montes.

Con la situación de David Ospina, el portero que está muy cerca de llegar a competir por el arco del @Atlante , es el colombiano del @clubleonfc , Jordan García @somos_FOX #ElGuardián pic.twitter.com/1gsDpydGFG — Paco Montes (@PacoMontesLA) August 9, 2026

¿David Ospina se puede retirar?

Aunque fue oficializado en Atlante, tras su paso por Atlético Nacional, el retiro de David Ospina podría ser una posibilidad real. A sus 37 años, un problema en el codo haría que el adiós del experimentado guardameta sea antes de lo que se esperaba.

“David Ospina tiene una situación en su brazo, lo cual ha puesto en duda si David realmente va a ser jugador del Atlante. Llegó con muchas ganas, con una actitud super positiva. Se presentó y se puso a entrenar”, reveló el técnico de Atlante, Miguel Piojo Herrera, a principios del mes de agosto.

Y añadió: “Desafortunadamente, en este proceso de trabajo, volvió a resentirse del codo, donde tiene una operación de hace mucho tiempo y que le ha pasado factura al final de estos días y antes del Mundial. Ha decidido parar para que lo revise el doctor que lo operó”.

David Ospina se resintió de su problema de codo y podría terminar anticipadamente su carrera. La información la dio el técnico del Atlante, Miguel Herrera pic.twitter.com/yNZQ2elZxE — Mauricio Gonzalez Arteaga (@MauricioGPF) August 4, 2026

Cualquier decisión que tome David Ospina, en cuanto a su futuro, será conocida directamente por una declaración oficial, de él o de su círculo. Mientras tanto, se está a la espera de más detalles sobre su actualidad.

Ospina es un futbolista con experiencia en clubes de la talla de Arsenal y Napoli en Europa. Tras varios años en el viejo continente, regresó a Nacional en 2024, donde lo ganó todo en Colombia.