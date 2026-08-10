Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América da el golpe tras ganarle a Nacional

América de Cali venció a Atlético Nacional (1-0) en el clásico de la fecha 4 por la Liga BetPlay 2026-1. La mecha se impuso en el Pascual Guerrero, el pasado 10 de agosto, con gol de Yeison Guzmán a los 46′.

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Y es que se trata de un golpe de autoridad por parte de América de Cali, que además de ganar el clásico, se ratifica como líder en la tabla de posiciones. Caso contrario, Atlético Nacional queda fuera de los ocho, aunque tiene dos juegos pendientes.

América de Cali celebrando el triunfo sobre Atlético Nacional en el clásico, disputado en el Pascual Guerrero. Foto: Colprensa - Jorge Orozco (El País)

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América de Cali, líder ratificado

América de Cali es líder con puntaje perfecto: 12 puntos de 12 posibles tras cuatro partidos disputados. Además, ha anotado 11 goles y no ha recibido ninguno, siendo uno de los mejores arranques en los últimos semestres.

Medellín (9 puntos), Tolima (9 puntos), Bucaramanga (8 puntos), Llaneros (7 puntos), Deportivo Cali (6 puntos), Águilas Doradas (6 puntos) y Millonarios (6 puntos) cierran parcialmente el Grupo de los Ocho en la tabla.

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/AWF87B37yy — José Orlando Ascencio (@josasc) August 10, 2026

Aún hay varios equipos históricos por fuera de los ocho. Además del ya mencionado Atlético Nacional (3 puntos), Santa Fe (4 puntos) y hasta el vigente bicampeón de Colombia, Junior (0 puntos).

De hecho, Junior de Barranquilla hace parte de los tres coleros de la competencia. Se estanca en el puesto 18, mientras que Deportivo Pasto y Boyacá Chicó cierran el escalafón.

Así va la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-ll

Además del clásico entre América de Cali y Atlético Nacional, hay más partidos que adornan la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-ll. Así va la jornada, además de los partidos que faltan por jugarse:

Sábado, 8 de agosto de 2026

Santa Fe 2 - 0 Boyacá Chicó

Fortaleza 2 - 0 Cúcuta Deportivo

Deportes Tolima 2 - 1 Internacional de Bogotá

Deportivo Pasto 0 - 2 Deportivo Cali

Domingo, 9 de agosto de 2026

Alianza FC 2 - 3 Atlético Bucaramanga

Jaguares 1 - 1 Once Caldas

América de Cali 1 - 0 Atlético Nacional

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Lunes, 10 de agosto de 2026