Le caen con toda a Álvaro Montero: lo culpan por empate de Boca y le llueven críticas

Álvaro Montero no está pasando su mejor momento en Boca Juniors tras sus primeros partidos. El guardameta llegó gracias al nivel mostrado en Vélez, pero no ha podido repetirlo, por lo menos por ahora.

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El exportero de Millonarios está recibiendo fuertes críticas en Argentina por las presentaciones que ha tenido en sus primeros juegos, a lo que se suma que el presente del conjunto xeneize no es el mejor.

En el más reciente empate contra Vélez, precisamente su exequipo, a Montero lo están culpando por el gol que marcó Diego Valdés en el minuto 12 y que ayudó a darle la ventaja parcial al Fortín.

Todo se dio en un tiro libre un poco lejano en el que Valdés sorprendió a su excompañero, ya que este último pensó que el balón iba a ser enviado al área y dejó su palo izquierdo descubierto, zona por la que entró el balón.

Este error, además de que solo puso a dos jugadores en la barrera, no se lo está perdonando la prensa argentina, que ya le había lanzado críticas en días pasados.

“Autor del primer y único gol de Vélez. Mejoró con el correr del partido, pero es responsable negativamente del resultado”, señaló el portal web TyC Sports.

Asimismo, el diario Olé, uno de los más reconocidos en Argentina, cuestionó la actuación que el también jugador de la selección Colombia tuvo en esa jugada específica y que derivó en el gol del conjunto rival.

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“Primero armó mal la barrera en un tiro libre (puso solo dos hombres); después dio un pasito a la derecha esperando el centro y se la clavaron en el primer palo, su palo”, indicó.

No obstante, después destacó: “Luego sí fue bien abajo en un mano a mano”.

A esto también se le suman las críticas que el guardameta está recibiendo en las redes sociales por parte de algunos hinchas de Boca, que han cuestionado el nivel que ha mostrado en estos primeros partidos desde su llegada.

Pese a esta situación, Rodolfo Arruabarrena, técnico del Xeneize, no dudó en salir a respaldar a Montero en la rueda de prensa posterior al empate.

Álvaro Montero con Boca Juniors en Copa Sudamericana. Foto: Getty Images

“Con Álvaro estoy contento. Se está adaptando al mundo Boca. Ha respondido, cada vez responde mejor y tendrá todo nuestro apoyo para tratar de adaptarse a un mundo diferente al que estaba acostumbrado”, dijo.

En ese sentido, dejó en claro que esta institución argentina es muy diferente a cualquier otra y eso se siente en el día a día.