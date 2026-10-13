Problemas para Santa Fe: otro partido aplazado en El Campín por mal estado de la gramilla

Faltando 15 minutos para que comenzara el partido en El Campín, la Dimayor dio el comunicado oficial y se conoció que el Millonarios vs. Once Caldas, por la fecha 14 de la Liga Betplay, no se iba a jugar debido a la falta de garantías y el mal estado de la gramilla del estadio. Por si fuera poco, el encuentro Santa Fe vs. Jaguares también tendrá nueva fecha.

Antes de la hora en la que había sido programado Millonarios vs. Once Caldas, Santa Fe había dado el anuncio de que el partido ante Jaguares cambiaba de fecha y pasaba del miércoles 14 de octubre al jueves 15, a las 8:05 p.m., en El Campín. Los problemas de orden público que pueden haber en Bogotá por jornada de protestas y el estado de la gramilla forzaron la decisión.

Ahora, tras el aplazamiento de Millonarios vs. Once Caldas, se conoció que Santa Fe vs. Jaguares iba por el mismo camino y se optó por suspender ese juego. Versiones de fuentes cercanas ya anticipaban lo que parecía evidente, hasta que el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, lo dijo en ESPN.

De esta manera, Millonarios y Santa Fe buscan nuevas fechas con la Dimayor para dar continuidad al complicado calendario del fútbol en Bogotá por el estado de la gramilla. La entidad que regula el fútbol colombiano fue clara en el comunicado y prefirió paralizar las actividades por falta de garantías.

Estado de la cancha de El Campín Foto: Colprensa

Y es que, luego de una jornada lluviosa en Bogotá y los azules y blancos listos para jugar, la Dimayor priorizó el estado físico de los futbolistas y se decidió que el partido no se disputaba. La inspección de la gramilla arrojó que muchos parches se levantaban apenas haciendo maniobras con las manos.

Más conciertos en El Campín

Los eventos musicales y la logística que estos conllevan son repetición de un compilado que siempre pone a temblar al fútbol colombiano. Además del calendario apretado de la Dimayor, se suma que a finales de octubre habrá otros dos conciertos en El Campín y se espera que la gramilla no sufra.

Estado de la gramilla de El Campín Foto: Colprensa - Cristian Bayona

El 24 de octubre se presentará Fonseca y el 31 será el turno de Ryan Castro, lo que supone un aforo en su totalidad.

Hasta hoy, Santa Fe es gran afectado por los conciertos en El Campín. Además de trasladar la final de la Liga Femenina a la ciudad de Tunja, el cuadro cardenal también se vio forzado a programar los cuartos de final de la Copa BetPlay en el municipio de Mosquera, contra Fortaleza.

Ahora, el turno es para el juego ante Jaguares, que busca nueva fecha, a la espera de que la gramilla se recupere.