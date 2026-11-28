La cuenta regresiva entró en su recta final. A tan solo seis días del primer espectáculo, Bogotá ultima detalles para recibir a Karol G, quien se presentará los próximos viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín como parte de su gira internacional Viajando por el Mundo – Tropitour.

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El regreso de la artista antioqueña a la capital colombiana marca uno de los eventos musicales más esperados de este cierre de año.

Tras consolidar su carrera en los principales escenarios internacionales, Carolina Giraldo Navarro vuelve a casa con un montaje de gran formato diseñado para reunir a decenas de miles de asistentes durante tres jornadas consecutivas en el máximo escenario deportivo de los bogotanos.

De acuerdo con la información oficial del evento, las tres presentaciones se realizarán en El Campín bajo un cronograma definido para facilitar el ingreso del público. La primera cita será el viernes 4 de diciembre a las 8:30 p. m., mientras que las funciones del sábado 5 y el domingo 6 de diciembre están programadas para iniciar a las 8:00 p. m.

En cuanto a la propuesta musical, la producción del Tropitour gira en torno a Tropicoqueta, el más reciente trabajo discográfico de la paisa, sin dejar de lado los éxitos que han marcado su trayectoria en la música urbana y el pop latino.

El espectáculo integra una puesta en escena que combina coreografías, cambios de escenografía y un despliegue visual pensado específicamente para estadios de gran capacidad.

Uno de los temas que más conversación genera entre los seguidores en redes sociales es la lista de artistas que podrían acompañar a Karol G sobre la tarima en Bogotá.

La especulación tiene fundamento en lo ocurrido durante paradas anteriores de esta misma gira, donde la colombiana compartió escenario con figuras internacionales y latinas de primer nivel como Bruno Mars, Becky G, Greeicy y Elena Rose.

Esos encuentros previos se convirtieron en algunos de los momentos más comentados del tour en redes sociales. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del equipo de la artista ni de los organizadores locales sobre quiénes serán los invitados especiales en las tres noches de El Campín.

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Para el público bogotano, estas tres fechas representan una nueva oportunidad de ver en vivo el alcance de una artista que partió de Medellín y hoy encabeza los listados globales. El Tropitour llega a la capital tras recorrer distintas ciudades del mundo, reafirmando el vínculo de la cantante con su audiencia en el país.

Con sold out y la logística de la ciudad preparándose para recibir a miles de asistentes, Bogotá se alista para tres noches en las que la música de la ‘Bichota’ será protagonista.