Karol G tuvo que tomar difícil decisión en medio de su gira mundial por motivos de salud: esto es lo que deben saber sus fans

El esperado encuentro de Karol G con sus fans en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, programado para este domingo 14 de noviembre de 2026, tendrá que esperar un poco más. Según informaron los organizadores del evento, el espectáculo tuvo que ser pospuesto por motivos de salud de la artista paisa.

Este inesperado cambio de fecha para su más reciente concierto se conoce después de que La Bichota ofreciera dos shows en la capital mexicana durante las últimas noches.

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Como era de esperarse, el anuncio ha generando incertidumbre y numerosas preguntas entre los fanáticos que aguardaban con entusiasmo la oportunidad de ver a la artista colombiana en vivo.

Ante esta situación, los organizadores del evento dieron a conocer un comunicado oficial en el que explicaron los motivos detrás de esta decisión y ofrecieron información importante para los asistentes.

Además, en el pronunciamiento también aclararon algunas de las principales inquietudes relacionadas con las entradas adquiridas, las condiciones de acceso y los pasos que deberán seguir quienes ya tenían todo preparado para disfrutar del concierto.

Según el comunicado de Ocesa, el concierto fue reprogramado para el próximo martes 17 de noviembre, con el propósito de priorizar la salud y el bienestar de la cantante, para poder continuar con la programación de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour.

“Después de dos noches llenas de música y momentos especiales en Ciudad de México, lamentamos profundamente no poder compartir esta noche con todos los fans que esperaban acompañarla”, señaló la agencia en el comunicado emitido a través de sus respectivas redes sociales.

Así mismo, precisó el profundo agradecimiento que siente Karol G por las personas que la han acompañado en sus últimos shows, así como por la comprensión ante esta decisión que tuvo que tomar por su condición de salud actual.

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¿Las entradas seguirán siendo válidas para la nueva fecha?

En su publicación, Ocesa también aclaró información relacionada con la boletería y reembolsos para quienes lo necesiten, indicando que las entradas adquiridas para la presentación de este domingo 15 de noviembre serán válidas para la nueva fecha, por lo que los asistentes no tendrán que realizar ningún cambio.

Quienes no puedan asistir el martes 17 de noviembre o deseen solicitar un reembolso, este proceso se podrá hacer ingresando directamente a su cuenta de Ticketmaster. Allí se debe seleccionar el botón de ‘Ayuda’ para recibir más detalles sobre el paso a paso que se debe seguir.