Radamel Falcao García vuelve a jugar y es confirmado en el once titular con un equipo de lujo

Radamel Falcao García vuelve a las canchas y es confirmado en el once titular tras varios meses sin equipo, luego de su salida de Millonarios en lo que fue considerado ‘El último Baile’. El Tigre sigue analizando lo que será su futuro deportivo o si se retira definitivamente de las canchas.

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Por ahora, Radamel Falcao se presenta en un equipo de lujo y hace dupla en el ataque con un campeón del mundo. El atacante samario está confirmado desde el pitazo inicial en un partido amistoso que jugará el Atlético de Madrid, club donde es una leyenda y marcó gran parte de su trayectoria deportiva.

Todo hace parte en un encuentro de leyendas del equipo español y el América de México. Cabe recordar que no firmó un contrato profesional como jugador para reforzar la nómina del Cholo Simeone, solamente recibió la convocatoria para el compromiso que se disputa en Puebla, en territorio mexicano.

Radamel Falcao García vuelve a jugar. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Junto a Radamel Falcao García aparecen otros jugadores históricos del Atlético de Madrid en la titular, como Diego Godín y David Villa, quien será su compañero en la zona ofensiva. Este encuentro de estrellas tiene lugar este 15 de noviembre a partir de las 19:00 hora de Colombia en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Titular del Atlético de Madrid contra el América

Miguel Ángel Moyá

Diego Godín

Jesús Gámez

Juanfran Torres

João Miranda

Mario Suárez

José María Movilla

Raúl García

Augusto Fernández

David Villa

Radamel Falcao

De esta manera, a Radamel Falcao se le verá otra vez el dorsal 9 que llevó a su espalda cuando estuvo en el rojiblanco durante 2011-2013.

Suplentes: Sergio Asenjo, Iván Amaya, Ignacio Camacho, Fran Mérida, José Manuel Jurado, Maxi Rodríguez.

El entrenador del equipo es Milinko Pantić.

Homenaje para las leyendas del Atlético

Este partido no tiene un formato habitual, pues se estipuló que se disputan dos tiempos de 40 minutos. Si hay empate en los 80′, hay lanzamientos desde el punto de penalti.

La boletería para dicho partido estaba a la venta a través de la plataforma BoletoMóvil y los precios reportados en moneda mexicana equivalen aproximadamente entre $60.000 y $325.000 pesos colombianos.

Falcao es una leyenda del Atlético. La historia de Radamel en el club de Madrid quedó marcada por los goles, los títulos y una conexión especial con la afición rojiblanca.

Desde mediados de 2026, Falcao García no tiene club tras no renovar con Millonarios. Sumando sus dos ciclos, Radamel disputó 33 partidos y anotó 11 goles en el equipo azul.