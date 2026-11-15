Dan nueva noticia de Luis Díaz en Bayern Múnich y ponen fecha a su regreso tras la lesión

Luis Díaz recibió una noticia alentadora durante su proceso de recuperación en el Bayern Múnich. El extremo colombiano continúa avanzando favorablemente después de la lesión que lo alejó de las canchas y ya empieza a dar pasos importantes para regresar a la competencia con el conjunto alemán.

La información fue entregada por el periodista Kerry Hau, de Sky Sports, quien dio detalles positivos sobre la evolución del guajiro. Según el comunicador, el futbolista está realizando una buena rehabilitación y ya puede participar parcialmente en los entrenamientos junto al resto de sus compañeros.

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“Actualización alentadora sobre Luis Díaz: la estrella del FCB está haciendo muy buenos progresos en su rehabilitación y ya puede volver a entrenar parcialmente integrado con el grupo”, señaló Hau.

La novedad representa un avance importante para el colombiano, que ha trabajado durante las últimas semanas con el objetivo de recuperar su condición física y volver a estar disponible para el entrenador Vincent Kompany.

La noticia cobra mayor relevancia al conocerse que su regreso para el compromiso frente a Colonia, programado para este viernes 20 de noviembre, todavía es poco probable. El Bayern no quiere apresurar los tiempos y prefiere garantizar que el extremo esté completamente recuperado antes de devolverlo a la competencia oficial.

Sin embargo, Kerry Hau abrió la posibilidad de que el colombiano vuelva a estar disponible antes de finalizar noviembre. De acuerdo con su información, podría entrar nuevamente en los planes de Kompany para alguno de los dos siguientes compromisos: la visita al Lille por Champions League, el 25 de noviembre, o el desplazamiento frente al Hamburgo, el 28 del mismo mes.

¿Qué lesión sufrió Luis Díaz con Bayern Múnich?

El colombiano sufrió una pequeña rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo durante el partido de Champions League frente al Arsenal, disputado el 21 de octubre. El encuentro terminó 2-2 y el atacante tuvo que abandonar el terreno de juego después de presentar molestias musculares.

Desde entonces, el guajiro permaneció bajo supervisión del departamento médico del Bayern y desarrolló un programa individual de recuperación. Inicialmente realizó trabajos diferenciados y ejercicios físicos en las instalaciones de Säbener Straße.

Schritt für Schritt, mit voller Motivation! 💪🔴⚪️ https://t.co/jMXrMh4bQ9 — FC Bayern München (@FCBayern) November 13, 2026

El 12 de noviembre llegó una primera señal positiva: volvió a participar en ejercicios colectivos, aunque todavía de manera controlada y sin completar todas las actividades con el grupo.

De esta manera, Luis Díaz se acerca a su regreso y Bayern Múnich podría recuperar una de sus principales alternativas ofensivas para el tramo final de noviembre. La prioridad, en cualquier caso, será evitar una recaída y permitir que el colombiano vuelva en óptimas condiciones.

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia que se perdió el último llamado de noviembre de 2026 por lesión. Foto: Getty Images via AFP

Por dicha complicación en su salud, el guajiro tampoco pudo hacerse presente en la convocatoria de la Selección Colombia, que ya jugó uno de los dos amistosos previstos frente a Chile.

El del pasado viernes terminó en triunfo para la Tricolor por 1-0 y el próximo martes se llevará a cabo otro en Santiago, desde las 6:00 p. m. (hora local).