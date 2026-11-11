La prensa inglesa no solo reporta a Mauricio Pochettino como principal candidato a ser el nuevo técnico del Manchester United, en reemplazo de Michael Carrick. También informan que el estratega argentino pediría un refuerzo estelar en su llegada a los Red Devils.

Manchester United tendría listo a su nuevo DT: fichaje estelar por 10 millones de dólares

Los cuatro candidatos para reemplazar a Michael Carrick en Manchester United

Concretamente, el medio británico Team Talk informa que, con la llegada de Mauricio Pochettino, Manchester United evalúa el refuerzo de Harry Kane.

Harry Kane suena como refuerzo para Manchester United

De confirmarse, Harry Kane se reencontraría con Mauricio Pochettino. Ambos coincidieron durante cinco años en Tottenham Hotspur, donde el delantero de 33 años, y actual Balón de Oro, enalteció su figura en la Premier League.

“Se rumorea que Mauricio Pochettino podría reencontrarse con Harry Kane en el Manchester United después de que el argentino llegara a un “acuerdo total” para reemplazar a Michael Carrick”, reveló Team Talk.

🚨 Mauricio Pochettino has reached a 'full agreement' to become the new manager of Man Utd, and Harry Kane is being tipped to follow the Argentine into Old Trafford #MUFC Full story 📎 https://t.co/0nPCMFNakZ — TEAMtalk (@TEAMtalk) November 11, 2026

Sin embargo, las negociaciones no serían sencillas entre las partes. Luego de ganar el Balón de Oro 2026, Harry Kane renovó su contrato con Bayern Múnich hasta junio de 2029, en un movimiento que lo consolida como referente del cuadro bávaro.

Junto a Kane, Bayern Múnich tiene en su tridente de ataque a Luis Díaz y Michael Olise, siendo tres nombres que destacan tanto en Alemania como en las competencias europeas.

Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026 Foto: UEFA via Getty Images

Según Transfermarkt, el valor en el mercado de Harry Kane es de 60 millones de euros. Una cifra así, o similar, debería pagarle Manchester United al Bayern Múnich si es cierto que se quiere hacer con los servicios del delantero de la selección de Inglaterra.

¿Cuándo se anunciará la salida de Michael Carrick en Manchester United?

Las alarmas están totalmente encendidas en la afición del Manchester United, pues su equipo ha alcanzado los puestos de descenso en la Premier League. Los resultados de Michael Carrick están muy alejados de lo esperado, y por eso se cree que el entrenador está muy cerca de dejar su puesto.

Concretamente, el periodista James Ducker, de The Telegraph, informó que este jueves, 12 de noviembre de 2026, la directiva del Manchester United le informaría oficialmente a Michael Carrick que no seguirá en su cargo como entrenador.

Por tanto, sea Pochettino o el que llegue a la raya técnica del Manchester United, tendrá el reto de sacar al equipo de la zona roja de la Premier League, vovlerlo nuevamente competitivo a nivel europeo, y dejar atrás varios años de decepciones para una hinchada que ve muy lejos los años dorados con Sir Alex Ferguson.