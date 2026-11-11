Muerte enluta a Junior de Barranquilla: legado fue histórico y “dejó su huella” en el club

Junior de Barranquilla comunicó una triste noticia en las últimas horas. Se trata de la muerte de Carlos Alberto Babington, quien tuvo paso por el rojiblanco en la década del 80 y dejó un legado en su estadía de un año.

A través de una comunicación que publicaron en redes sociales, el equiop barranquillero se unió a las condolencias por esta partida para la familia Babington.

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“Junior FC lamenta profundamente el fallecimiento del exfutbolista argentino Carlos Alberto Babington, quien vistió la camiseta rojiblanca en 1983 y dejó su huella en la historia del equipo barranquillero”, expresaron de entrada.

“Conocido como El Lord, Babington fue un talentoso mediocampista ofensivo, integrante de la Selección Argentina en el Mundial de Alemania 1974 y una de las figuras del histórico Huracán campeón de 1973″, destacan de la carrera deportiva.

“Durante su paso por Junior hizo parte del equipo que alcanzó el subcampeonato del fútbol colombiano en 1983 y consiguió la clasificación a la Copa Libertadores de 1984″, como los logros más importantes.

“Hoy despedimos a un jugador que hizo parte de nuestra historia y que siempre guardó un especial recuerdo de su paso por Barranquilla”, le agradecen.

“Paz en su tumba y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y al fútbol argentino. Descansa en paz, Carlos Babington”, acaba la misiva.

Muy rápidamente los comentarios de los aficionados se alojaron en la publicación. Varios de ellos lamentaron el fallecimiento y agradecieron por el legado del argentino a la historia de Junior.

Dicho anuncio en menos de dos horas alcanzó más de 12mil visualizaciones, demostrando la importancia de Carlos Alberto para el conjunto barranquillero.

Argentina llora la partida de Babington

El fútbol argentino está de luto. Carlos Alberto Babington, histórico mediocampista ofensivo de Huracán y mundialista con la Selección Argentina en 1974, falleció este miércoles 11 de noviembre a los 77 años. Su trayectoria estuvo marcada por el talento, una zurda privilegiada y una estrecha relación con el club de Parque Patricios.

Nacido en Buenos Aires el 20 de septiembre de 1949, debutó profesionalmente con Huracán en 1969. Allí alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera al conquistar el Torneo Metropolitano de 1973, bajo la dirección técnica de César Luis Menotti, en un equipo que quedó en la memoria del fútbol argentino.

Carlos Babington siendo parte de la nómina de Argentina en el Mundial 1974. Foto: picture alliance via Getty Image

Sus actuaciones le permitieron integrar la Selección Argentina que disputó el Mundial de Alemania 1974. Babington jugó cinco partidos en aquella Copa del Mundo y marcó un gol, en el empate 1-1 frente a Italia durante la primera fase. Argentina avanzó a la segunda ronda, donde terminó su participación.

Después pasó por el Wattenscheid de Alemania, regresó a Huracán y también jugó en Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos. Su último equipo fue Junior de Barranquilla, en 1983, donde consiguió el subcampeonato colombiano y la clasificación a la Copa Libertadores de 1984. Posteriormente desarrolló una carrera como entrenador y fue presidente de Huracán entre 2006 y 2011.