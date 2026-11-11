Así fue el reencuentro entre Luis Díaz y Vincent Kompany: cámara escondida captó el momento

Mientras la mayoría de jugadores se encuentran concentrados con sus selecciones para la fecha FIFA, en la sede deportiva del Bayern Múnich se vivió un momento especial por el regreso de Vincent Kompany a sus labores como entrenador.

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El entrenador belga estuvo hospitalizado a finales de octubre después de haberse descompensado durante un entrenamiento y, posteriormente, la dirigencia del Bayern decidió darle unos días de descanso para afinar detalles de su recuperación.

En ese periodo de baja fue Aaron Danks, asistente de Kompany, el encargado de dar instrucciones en el primer equipo y elegir a los titulares tanto en Bundesliga como en Champions League.

A través de un comunicado oficial, Bayern Múnich anunció que su entrenador ya recibió el alta médica para volver a trabajar de manera paulatina y medios alemanes captaron algunas imagenes de su regreso a la sede de Säbener Straße.

Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich de Alemania Foto: Bundesliga via Getty Images

Muy pendiente de Luis Díaz

Ahora mismo no hay muchos jugadores con los que Vincent Kompany pueda trabajar; sin embargo, este miércoles se reencontró con Luis Díaz, Manuel Neuer y Jamal Musiala en el gimnasio del club.

Cámaras escondidas de la prensa lograron captar el momento en que Kompany se saluda con Lucho e intercambian algunas palabras.

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Cabe recordar que Luis Díaz está recuperándose de una lesión muscular sufrida en Champions League contra el Arsenal y todavía no está entrenando con el resto del grupo. El guajiro espera volver a las canchas después del parón de selecciones, aunque algunos reportes aseguran que la fecha tentativa es a finales de noviembre.

El atacante colombiano se perdería el duelo frente a FC Colonia, programado para el 21 de noviembre, pero estaría listo para volver en Champions contra el Lille. Si no le alcanza para ese día, su regreso sería en la Bundesliga ante Hamburgo (28 de noviembre).

Kompany regresa, pero con calma

Ver a Vincent Kompany de regreso en Säbener Straße fue una buena noticia para la hinchada del Bayern Múnich en medio del parón internacional, pero todavía no se puede cantar victoria respeto a sus quebrantos de salud.

“El entrenador principal del FC Bayern también está llevando a cabo su programa de rehabilitación para el hombro lesionado. Últimamente, Kompany se encontraba bajo cuidado médico y fue reemplazado por su asistente Aaron Danks”, apuntó el comunicado del conjunto bávaro.

Según las declaraciones hechas desde el club alemán, Kompany estaba demasiado enfocado en preparar los partidos y se excedió en sus horas de trabajo hasta que el cuerpo le dijo basta.

Antes de desmayarse y ser trasladado en ambulancia a un centro médico, el DT ya había tenido que dirigir dos compromisos desde la silla del banquillo por un virus gripal y dolores en la columna.