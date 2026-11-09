Conmovedoras palabras de Teófilo Gutiérrez en su despedida: recordó a Luis Díaz cuando lo regañaba

Teófilo Gutiérrez se despide del Junior y de Barranquilla por todo lo alto y en medio de honores luego de construir una brillante carrera deportiva que lo llevó a varias partes del mundo y le fue suficiente para convertirse en uno de los ídolos del ‘Tiburón’. Su talento le permitió escalar muchos lugares, sobrepasó a otros históricos y quedó como un goleador referente de Colombia.

Tabla de Liga Betplay si Santa Fe gana ante el TAS por el caso Yhormar Hurtado: fatal golpe al América

Dávinson Sánchez enloquece a Cali: así fue el emotivo encuentro con hinchas; firmó autógrafos y hubo fotos

Teófilo Gutiérrez también vistió la camiseta de la Selección Colombia y fue al Mundial de Brasil 2014, siendo clave en aquella generación dorada liderada por James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina, entre otros. Muchos siguen su ejemplo desde las gradas y categorías menores.

Para la muestra es Luis Díaz, actualmente el jugador más reconocido de Colombia y quien milita en el Bayern Múnich de Alemania. El guajiro es una insignia y escala en la lista de históricos de la Tricolor, pero eso no hubiera sido posible sin Teófilo Gutiérrez y su compañía en el camerino del Junior de Barranquilla por allá en el 2018 y 2019.

Esta dupla fue brillante por esos años en el fútbol colombiano y marcó una era de títulos en el Junior. Teófilo Gutiérrez y Luis Díaz ganaron la Copa Colombia 2017, la Liga Colombiana II 2018 y 2019 I, Superliga 2019 y fueron subcampeones de la Copa Sudamericana 2018. Lucho, sin duda, tiene a Teo entre sus mentores.

El Perfume lo recordó tras el partido contra el Cúcuta Deportivo. Contó detalles de Luis Díaz cuando lo regañaba en el camerino y además le daba consejos. Asimismo, le aclaró a los jefes que era la joya del equipo y ya hoy vale más de 80 millones de euros y está en el Bayern Múnich.

"Yo regañaba a Luis Díaz y le daba consejos. Una vez el jefe me dijo: '¿Qué hacíamos con Luis Díaz' Yo le dije: 'Esa es la joya que tienes tú’ y mira, 80 millones de euros, va a ser uno de los mejores de Colombia". Teófilo Gutiérrez, en su último juego de local con la camisa de Junior. #NoticiasWIN 🦈⚽🤩🥹 — Win Sports (@WinSportsTV) November 10, 2026

“Yo regañaba a Luis Díaz y le daba consejos. Una vez el jefe me dijo: ‘¿Qué hacíamos con Luis Díaz?’ Yo le dije: ‘Esa es la joya que tienes tú’ y mira, 80 millones de euros, va a ser uno de los mejores de Colombia", dijo Teo en Win Sports.

Gol de Teófilo Gutiérrez en su despedida

Por la fecha 18, Junior fue local en el estadio Romelio Martínez ante el Cúcuta Deportivo. El club ‘motilón’ estaba obligado a ganar para llegar a la última fecha del ‘Todos contra todos’ con posibilidades de clasificar, pero todo salió mal en parte por el gol de Teófilo.

Teófilo Gutiérrez amargó al Cúcuta Foto: Junior de Barranquilla

Junior pudo quedarse con la victoria ante su gente con un 2-0. El paraguayo Guillermo Paiva abrió el marcador en el primer tiempo y Teófilo Gutiérrez, quien ingresó en el entretiempo, anotó el segundo sobre el minuto 50.

Fue un momento clave que la hinchada del ‘Tiburón’ estaba esperando en plena despedida de uno de sus máximos ídolos.