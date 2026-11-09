Pared monumental en último gol de Teófilo Gutiérrez con Junior en Barraquilla: ovación total

Teófilo Gutiérrez se despide del Junior y de Barranquilla en medio de honores luego de construir una brillante carrera deportiva que le es suficiente para convertirse en uno de los ídolos de este club. Su talento le permitió escalar y quedar en la lista de goleadores históricos, además de vestir la camiseta de la Selección Colombia.

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Por la fecha 18, Junior fue local en el estadio Romelio Martínez ante el Cúcuta Deportivo, además de ser juez de este club que ve cómo sus opciones de clasificar a los cuadrangulares se van desvaneciendo. El club ‘motilón’ estaba obligado a ganar para llegar a la última fecha del ‘Todos contra todos’ con posibilidades de clasificar, pero todo salió mal.

Al final, Junior pudo quedarse con la victoria ante su gente. El paraguayo Guillermo Paiva abrió el marcador en el primer tiempo y Teófilo Gutiérrez, quien ingresó en el entretiempo, anotó el segundo sobre el minuto 50. Un momento clave que la hinchada del ‘Tiburón’ estaba esperando en plena despedida de uno de sus máximos ídolos.

Fue una gran jugada con espacios y pleno contragolpe, donde Bryan Castrillón pudo acelerar, dominó la pelota y la pasó a Teófilo Gutiérrez, quien devolvió la pelota, su compañero entendió la jugada y regresó el balón en un toque que llenó de gloria a Teófilo en una noche llena de magia en Barranquilla.

¡GOL EN SU DESPEDIDA! Teófilo Gutiérrez marca el 2-0 de @JuniorClubSA y se despide por todo lo alto de la ciudad de Barranquilla. #LALIGAxWIN 🦈⚽🔥🤩 https://t.co/I3vzplRDy6 — Win Sports (@WinSportsTV) November 10, 2026

En la previa del partido, los hinchas del Junior le hicieron un homenaje a Teófilo, donde se vieron trapos en su homenaje y mucha pirotecnia para el último partido con la camiseta rojiblanca.

Teófilo Gutiérrez se retira del fútbol profesional

El pasado 20 de septiembre, SEMANA conoció de primera mano que el atacante, al término de dicha campaña con Junior, no jugará más. Después de más de 15 años de carrera deportiva, Teófilo Gutiérrez, quien fue rey de América, jugó Juegos Olímpicos, el Mundial de 2014 y marcó, además de ser querido en River Plate de Argentina e ídolo de Junior, colgará los guayos.

¡A la cancha Teófilo Gutiérrez para disputar sus últimos minutos vistiendo la camisa de Junior en Barranquilla! #LALIGAxWIN 🦈⚽🔥🤩 https://t.co/Av4dKPHU1h — Win Sports (@WinSportsTV) November 10, 2026

Según lo contó Teo a este medio, el próximo 19 de diciembre habrá una fiesta total alrededor de su despedida. Del exterior vendrán figuras de los clubes en los que estuvo, con los que compartió y brilló a lo largo de los años.

¡HOMENAJE AL MINUTO 29' DE PARTE DE LA HINCHADA DE JUNIOR PARA TEÓFILO GUTIÉRREZ! #LALIGAxWIN 🦈⚽🔴⚫ https://t.co/jF5VHuLcIb — Win Sports (@WinSportsTV) November 10, 2026

Teo intentó ser distinto, tanto dentro como fuera de la cancha. Al ‘perfume’, como también se le conoce, le gustó siempre ser recordado y para su ‘The Last Dance’ no será la excepción.