Países europeos instalan cargadores para carros eléctricos en postes y andenes: ¿cómo funcionan?

La expansión de los vehículos eléctricos a lo largo del planeta ha obligado a muchas ciudades a hacer cambios en su infraestructura. Por lo mismo, lo más popular ha sido ampliar puntos de recarga sin ocupar grandes extensiones de espacio público.

La propuesta en estas ciudades es convertir los postes del alumbrado público en puntos de recarga para conectar carros eléctricos estacionados en las calles.

Esta alternativa está dirigida a los conductores que viven en apartamentos o casas sin un estacionamiento propio, lo que les obliga constantemente a dirigirse a las estaciones públicas para la recarga de su vehículo.

Implementación en las ciudades

En la ciudad de Birmingham, en Reino Unido, ya se están probando 560 puntos de recarga instalados en postes de alumbrado cercanos a zonas residenciales. En West Northamptonshire, ya se han desplegado cerca de 3,000 cargadores en las calles, de igual forma, muchos de ellos integrados en postes con iluminación.

El problema para muchos conductores con esta tecnología es su velocidad de carga. Al ser de 7,4 kilovatios pueden tomar más de 8 horas en darle energía a las baterías de los carros. Por eso, los principales beneficiados son los conductores que dejan sus vehículos cargando durante la noche.

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En Alemania, la compañía Rheinmetall instaló los dispositivos de recarga directamente en los bordes de los andenes, sin necesidad de postes de alumbrado.

En el mismo país, en un barrio de la ciudad Colonia, se realizó una prueba con estos cargadores en abril de 2024 hasta marzo de 2025 con un registro de 2,800 sesiones de carga exitosas y una disponibilidad técnica que superaba el 99%.

Estos últimos pueden dar hasta 22 kW de potencia, su costo de más de 5,000 euros por unidad y la necesidad de espacios libres hace que muchas ciudades de estos países aún no se atrevan a dar el paso.

El reto será extender estas soluciones sin afectar la movilidad de los peatones ni comprometer el funcionamiento de las redes eléctricas de cada ciudad.

En Colombia, el tener un carro eléctrico es algo que muchos conductores siguen pensando al no conocer los costos que estos significan, también algunas marcas de China han tomado el liderazgo en la fabricación y ventas de estos vehículos.