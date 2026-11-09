Terminal de Transporte de Bogotá aclara que no vende pasajes por WhatsApp: así puede evitar estafas

La Terminal de Transporte de Bogotá lanzó una nueva advertencia a los viajeros por una modalidad de estafa en la que delincuentes utilizan cuentas y perfiles falsos de WhatsApp para ofrecer supuestos tiquetes de buses.

Según lo que publicó el portal oficial de Bogotá este pasado domingo 8 de noviembre, la entidad no vende pasajes a través de ninguna aplicación de mensajería ni solicita pagos por Bre-B, Nequi o Daviplata desde esos mismos medios.

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Esta modalidad de estafa se basa en contactar a personas que tienen interés en viajar a Bogotá o salir de ella, ofreciéndoles disponibilidad de puestos en algunas rutas y pidiendo pagos para pagos para “reservar” los puestos.

Sin embargo, una vez el dinero es consignado, los supuestos vendedores desaparecen, dejando a los usuarios sin tiquete y con cierta cantidad de dinero pérdida.

La Terminal advirtió que estas personas buscan suplantar su identidad para aprovechar la confianza de los viajeros y quedarse con el dinero de quienes necesitan adquirir un pasaje para viajar.

Comprar pasajes de forma segura

La entidad también recordó que los usuarios pueden adquirir sus tiquetes de viaje acudiendo a las taquillas autorizadas de las sedes Salitre, Norte y Sur, ya qué allí operan las empresas de transporte habilitadas.

Dentro de la misma página de la Terminal de Transporte se cuenta con una opción para consultar y comprar cada viaje con plataformas como PinBus.

Para evitar estas estafas, se recomienda desconfiar de números telefónicos que puedan mostrarse buscando en Internet, no hacer transferencias a cuentas personales sin comprobar debidamente si son verídicas de la terminal, sumado a eso es recomendable evitar compartirle datos personales a contactos desconocidos.

Esta advertencia no es algo nuevo. En abril de este año, la Secretaría Distrital de Seguridad y la Terminal de Transporte alertaron sobre perfiles falsos que ofrecían pasajes por WhatsApp durante la temporada de Semana Santa.

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Posteriormente, en junio, las autoridades reportaron otra modalidad de suplantación relacionada con la sede Norte. En ese caso, los delincuentes aprovechaban números telefónicos que aparecían en internet para hacerse pasar por asesores autorizados, ofrecer rutas y solicitar pagos anticipados.

La Secretaría Distrital de Seguridad incluso llegó a documentar el caso de una persona que transfirió $95.000 a una llave digital para comprar un pasaje con destino a Bucaramanga. Al llegar a la terminal, descubrió que la reserva no existía y que había sido víctima de una estafa.

Por estas razones, lo recomendable es extremar precauciones y hacer todo el proceso en páginas autorizadas.