Manuel Teodoro contó qué pasó cuando confesó problema de adicción al presidente de Caracol: “Me va a tener que botar”

En una entrevista concedida al espacio De carne y hueso, Manuel Teodoro, periodista y director del programa Séptimo Día, habló sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida: su lucha contra el alcoholismo.

Durante la conversación, el comunicador se sinceró acerca de las circunstancias que lo llevaron a desarrollar esta adicción y las consecuencias que tuvo en sus relaciones familiares.

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El periodista también hizo referencia a las experiencias emocionales de su infancia que, con el paso de los años, tuvieron incidencia en su relación con el alcohol. Se trató de un proceso complejo que lo llevó a reconocer que necesitaba ayuda para enfrentar una enfermedad que lo acompañó durante varios años.

Entre los recuerdos que compartió, Teodoro destacó un episodio que marcó profundamente su camino hacia la recuperación y que ocurrió mientras se encontraba internado en un centro especializado. En ese lugar recibió la visita de quien entonces era su esposa, Anny, y de sus dos hijos, Sebastián y Camila.

El encuentro representó un momento especialmente difícil para el comunicador, pues tuvo que encontrar la manera de explicarle a su hija menor por qué estaba en una institución de rehabilitación. La situación lo enfrentó a una realidad que también involucraba a sus seres queridos y a las consecuencias que su adicción había dejado en el entorno familiar.

Durante la entrevista, Manuel Teodoro también recordó el respaldo que recibió de Paulo Laserna, quien en ese momento estaba al frente de Caracol Televisión. El periodista contó que, cuando tomó la decisión de ingresar a un centro de rehabilitación, llegó a pensar que tendría que abandonar definitivamente su puesto en el canal.

Según relató, decidió hablar directamente con su jefe para explicarle la situación que estaba atravesando. Al confesar este episodio, se armó escenarios, ya que no tenía una fecha clara de cuándo saldría de rehabilitación.

“Doctor Laserna, creo que me va a tener que botar o si no, renuncio”, le manifestó inicialmente. Ante la pregunta de Laserna sobre las razones de esa afirmación, Teodoro le contó que se encontraba internado en una institución especializada para tratar su adicción y que no tenía certeza de cuánto tiempo permanecería allí.

“¿Por qué, Manuel?“, indagó Laserna, a lo que el famoso respondió: “Porque estoy internado en un centro de rehabilitación. Yo no sé cuándo voy a salir”.

El comunicador destacó la comprensión que encontró en ese momento, especialmente porque apenas seis meses antes habían estrenado una nueva temporada de Séptimo Día.

Pese al compromiso que representaba la continuidad del formato, Laserna decidió respaldarlo, autorizó que el programa entrara en una pausa mientras avanzaba su recuperación e incluso se ofreció a asumir los costos de su tratamiento.

“Paralizamos la transmisión del programa por ahora y mándame la cuenta. Yo lo pago. Porque si usted es buen periodista, como borracho, no me imagino cómo va a ser sin el trago”, relató, recordando lo que le dijo su jefe de ese momento.

El presentador fue claro en que le dio prioridad a su salud física y emocional, aceptando que luchaba contra una enfermedad muy fuerte.