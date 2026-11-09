Diana Ángel no se contuvo y reaccionó a pronunciamiento de Sofía y Antonella por escándalo que rodea a su padre, Gustavo Petro

Las denuncias que han generado controversia alrededor del expresidente Gustavo Petro motivaron un pronunciamiento público de sus hijas, Sofía y Antonella, quienes decidieron expresar su postura frente a los señalamientos mediante una carta.

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La declaración se conoció después de que SEMANA publicara, el pasado 25 de octubre, una entrevista con Deicy Jiménez. En ella, la mujer habló sobre la supuesta existencia de una estructura integrada por cerca de 40 mujeres que, presuntamente, habrían obtenido contratos estatales a cambio de favores sexuales para el exmandatario.

En el documento publicado en redes sociales, las hijas de Petro subrayaron que las acusaciones presentadas por mujeres deben recibir atención y que es fundamental evitar cualquier forma de violencia contra quienes deciden hacer públicas sus denuncias. En ese sentido, rechazaron las expresiones que buscan desacreditar a las denunciantes.

“Como feministas, siempre será nuestro deber hacer un llamado a tomar con seriedad las denuncias de las mujeres y pedir que sean protegidas. El linchamiento, la burla, la revictimización y la retórica misógina contra la denunciante deben ser rechazados”, señalaron.

Ante este panorama, Diana Ángel, reconocida actriz y simpatizante del gobierno Petro, reaccionó a la publicación, dejándoles un breve mensaje a ambas jóvenes, quienes han recibido todo tipo de comentarios.

La artista aseguró que apoya completamente a las hijas del exmandatario, quienes quedaron en el escenario mediático tras lo sucedido con los polémicos ‘sexocontratos’.

“¡Apoyo total, chicas!”, escribió, junto a un emoji de corazón rojo y uno de manitas levantadas.

Diana Ángel reaccionó a mensaje de hijas de Petro. Foto: Instagram @sofiapetroa

Cabe resaltar que, asimismo, las hijas del expresidente defendieron la necesidad de que las autoridades adelanten las indagaciones correspondientes sin perder de vista el enfoque de género. Según explicaron, restarle importancia a esta perspectiva podría reforzar las respuestas de carácter misógino que suelen aparecer cuando una mujer decide denunciar.

“No tomar esta posición significaría dar crédito a las respuestas misóginas que se activan sistemáticamente siempre que una mujer hace una denuncia. No debemos permitir ese precedente y este es el motivo por el que decidimos escribir estas palabras. Pedimos que las investigaciones avancen con toda celeridad y tengan en cuenta una perspectiva de género en su análisis del caso”, concluyeron.