Luis Javier Suárez sigue en racha con su club, Sporting de Lisboa de Portugal y se unió en las últimas horas a la Selección Colombia con la gran noticia de estar en el listado de los 10 goleadores con más anotaciones en 2026.

En el juego del pasado sábado vs. Moreirense por la fecha 11 de la Primeira Liga, el colombiano fue quien dio el triunfo a los suyos por 1-0.

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Corría el minuto 60 y los locales no lograban destrabar el partido. En una contra el delantero nacional se apoderó del balón, encaró, se hizo el espacio y remató de zurda para dejar sin respuesta al portero rival.

Compañeros, su técnico y la afición del cuadro de Lisboa deliró con la anotación del samario que sirvió para mantenerse en la tercera casilla de la tabla de posiciones. Por su parte, para Suárez significó anotar el noveno tanto en 11 partidos jugados en la campaña.

De los primeros en llegar a Cali

El pasado viernes Néstor Lorenzo y la Federación Colombiana de Fútbol divulgaron la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos vs. Chile de los próximos días.

Lucho entró en dicha lista y debía presentarse en el menor tiempo posible en Cali, donde se realizará el primer juego de preparación el próximo viernes, 13 de noviembre. En las últimas horas el equipo nacional reportó que ya se unió y está bajo las órdenes de la Tricolor.

Luis Javier Suárez aterrizando en la concentración de la Selección Colombia en Cali Foto: FCF

Justo en las horas posteriores a su último gol, el desplazamiento a Colombia e ingreso a la concentración del equipo patrio, también se pudo saber que sus anotaciones le significaron meterse en el top 10 de los jugadores con más goles en el mundo durante 2026.

Listado de goleadores del mundo en 2026

Dion Beljo (Dinamo Zagreb) – 44 partidos jugados, 46 goles.

Garbhan Coughlan (Cashmere Technical) – 25 partidos jugados, 43 goles.

Ivan Toney (Al-Ahli) – 41 partidos jugados, 42 goles.

Harry Kane (Bayern Múnich) – 41 partidos jugados, 41 goles.

Fernando Zampedri (Universidad Católica) – 46 partidos jugados, 39 goles.

Julián Quiñones (Al-Qadsiah) – 39 partidos jugados, 36 goles.

Chrigor Moraes (Selangor FC) – 33 partidos jugados, 34 goles.

Bérgson (Johor Darul Ta’zim) – 36 partidos jugados, 34 goles.

Raphinha (FC Barcelona) – 33 partidos jugados, 33 goles.

Luis Javier Suárez (Sporting CP) – 42 partidos jugados, 33 goles.

Luis Suárez no para de marcar goles con el Sporting CP Foto: AP Photo/Ana Brigida

Otro colombiano nacionalizado mexicano hace parte de ese prestigioso listado. Se trata de Julián Quiñónes, quien supera a una estrella mundial como lo es el brasileño Raphinha.

Quien comanda el ranking es en cierta medida desconocido, pero su media de gol por partido garantiza una anotación casi cada 90 minutos para Dinamo Zagreb de Croacia.

Colombia ya cuenta con 12

A partir de este lunes, la Selección Colombia ya podrá hacer trabajos con una buena parte de los convocados pensando en el amistoso frente a Chile del próximo viernes.

Este es el listado de jugadores que ya se presentaron en Cali: