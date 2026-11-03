Decisión tomada para Luis Javier Suárez en Portugal: Sporting de Lisboa lo anunciaría pronto

Luis Javier Suárez está a punto de conocer a su nuevo director técnico en Sporting de Lisboa.

Después de la destitución de Rui Borges, quien estaría tramitando su rescisión de contrato, el nombre que aparece para hacerse cargo del atacante colombiano y todo el plantel luso es Paulo Fonseca.

Dicho portugués de 53 años cuenta con una extensa experiencia que lo hace el candidato idóneo a cargo de DT.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa. Foto: Getty Images

Ha sido el portal A Bola el que anticipó el nombre y también algunos de los términos contractuales que tendrá el vínculo del mencionado con el cuadro de la Primeira Liga de Portugal.

En su portal web mencionaron: “Se espera que el entrenador de 53 años llegue a Lisboa este martes, el contrato debería firmarse el miércoles y, si esto sucede, Fonseca debería ser presentado ese mismo día con un contrato que debería ser válido hasta 2030, año en que finaliza el tercer y último mandato de Federico Varandas como presidente del Sporting”.

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Para Suárez es una noticia que le interesa directa para que se garantice su continuidad en Sporting. De momento, Tiago Fernandes sirve como entrenador interino para afrontar la fase de liga de la Champions League donde Sporting visita a Shaktar Donest en Ucrania durante la fecha 4.

Dicho juego tuvo inicio a las 12:45 p.m. de este martes con la presencia del atacante colombiano como titular junto al griego Ionnidis junto al que hace dupla en busca de mejorar la casilla 12 que actualmente tiene Sporting.

Fonseca tuvo a cargo a Jackson y JuanFer

Quien tendrá a cargo a Luis Javier Suárez es un DT con experiencia y ya supo lo que es tener a cargo a dos colombianos.

Su primera gran aparición llegó con el Paços de Ferreira, equipo al que llevó al tercer puesto de la liga portuguesa en la temporada 2012-13.

Ese rendimiento le abrió las puertas del Porto, al que dirigió durante la campaña 2013-14. Allí tuvo bajo sus órdenes a dos colombianos: Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero, quienes integraban la plantilla del conjunto portugués.

Paulo Fonseca, DT de Porto en su momento que dirigió Juan Fernando Quintero Foto: picture alliance via Getty Image

Posteriormente, pasó por el Sporting Braga y encontró uno de sus mejores ciclos en el Shakhtar Donetsk. Entre 2016 y 2019 conquistó tres ligas, tres copas y una Supercopa de Ucrania.

Su trayectoria también incluye pasos por la Roma, Lille y AC Milan, antes de asumir la dirección técnica del Olympique de Lyon en enero de 2025. En Francia ha continuado su carrera en las principales competiciones europeas, consolidando un perfil asociado al fútbol ofensivo y la construcción de equipos protagonistas.

Será cuestión de horas para que se oficialice al anuncio que es de interés para el ariete nacional, así como para todo el club radicado en Lisboa.