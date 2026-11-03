Salió la primera convocatoria de Argentina sin Lionel Messi: tiene seis bajas de renombre

Argentina comenzará a vivir su vida sin Lionel Messi, quien se retiró de la selección en octubre y dejó un vacío gigante camino al Mundial 2030. La lista tiene varias ausencias notables para los partidos amistosos de noviembre contra Uruguay y Costa Rica.

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El seleccionador Lionel Scaloni, cuya renovación de contrato podría anunciarse en breve, dejó al margen de su lista de 28 citados a varios pesos pesados por razones técnicas, lesiones o suspensiones.

No contará para los últimos amistosos del año, por aparente decisión técnica, con los mediocampistas Rodrigo De Paul (Inter Miami) y Giovani Lo Celso (Betis).

Tampoco estará el defensor y nuevo capitán albiceleste, Cristian ‘Cuti’ Romero, ni con el delantero Lautaro Martínez, ambos por lesión.

El volante Leandro Paredes y el lateral Nahuel Molina, por su parte, aún deben cumplir suspensiones por los incidentes tras la final del Mundial de 2026 perdida contra España.

La principal novedad en la nómina, liderada por el portero Emiliano Martínez y el delantero Julián Álvarez, es el llamado del central Aaron Anselmino, del Chelsea, quien nunca ha jugado un partido internacional.

Regresos en la zaga

Regresan, por su lado, el zaguero Mariano Troilo (Parma) luego de un año y medio de ausencia y el lateral Gonzalo Montiel, de River Plate, que no fue convocado en la pasada fecha FIFA de septiembre y octubre.

Argentina recibirá el 13 de noviembre a Uruguay en La Bombonera, en el clásico del Río de la Plata, y cuatro días más tarde será local frente a Costa Rica en el estadio Mario Kempes, en Córdoba.

Serán los primeros juegos desde que Messi, de 39 años, se retiró del combinado nacional tras dos décadas en las que devolvió a su país a la élite del fútbol.

Lionel Messi en su discurso de despedida de la selección Argentina. Foto: Getty Images

Lista de convocados por Scaloni

Arqueros : Emiliano Martínez (Chelsea, ENG), Gerónimo Rulli (Manchester City, ENG), Juan Musso (Atlético de Madrid, ESP) y Santiago Beltrán (River Plate).

: Emiliano Martínez (Chelsea, ENG), Gerónimo Rulli (Manchester City, ENG), Juan Musso (Atlético de Madrid, ESP) y Santiago Beltrán (River Plate). Defensas : Gonzalo Montiel (River Plate), Agustín Giay (Palmeiras, BRA), Aaron Anselmino (Chelsea, ENG), Mariano Troilo (Parma, ITA), Leonardo Balerdi (Roma, ITA), Lisandro Martínez (Manchester United, ENG), Facundo Medina (Bayer Leverkusen, GER), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, FRA) y Román Vega (Zenit San Petersburgo, RUS).

: Gonzalo Montiel (River Plate), Agustín Giay (Palmeiras, BRA), Aaron Anselmino (Chelsea, ENG), Mariano Troilo (Parma, ITA), Leonardo Balerdi (Roma, ITA), Lisandro Martínez (Manchester United, ENG), Facundo Medina (Bayer Leverkusen, GER), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, FRA) y Román Vega (Zenit San Petersburgo, RUS). Mediocampistas : Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen, GER), Máximo Perrone (Como, ITA), Exequiel Palacios (Ipswich Town, ENG), Valentín Barco (Chelsea, ENG), Alexis Mac Allister (Liverpool, ENG), Enzo Fernández (Manchester City, ENG), Nicolás Paz (Como, ITA), Matías Soulé (Roma, ITA) y Franco Mastantuono (Fiorentina, ITA).

: Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen, GER), Máximo Perrone (Como, ITA), Exequiel Palacios (Ipswich Town, ENG), Valentín Barco (Chelsea, ENG), Alexis Mac Allister (Liverpool, ENG), Enzo Fernández (Manchester City, ENG), Nicolás Paz (Como, ITA), Matías Soulé (Roma, ITA) y Franco Mastantuono (Fiorentina, ITA). Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP), Gianluca Prestianni (Benfica, POR), Thiago Almada (River Plate), José López (Palmeiras, BRA), Santiago Castro (Roma, ITA) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP).

*Con información de la AFP.