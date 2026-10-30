Cumpleaños de Diego Maradona: desempolvan el inolvidable regalo que le hizo el Pibe Valderrama

Este viernes, 30 de octubre de 2026, Diego Armando Maradona cumpliría 66 años. Aunque ya tiene casi seis años de fallecido, en Argentina y el mundo entero lo siguen recordando como un referente en el campo y fuera de él.

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En medio de la emotividad por el natalicio del Diego, desempolvaron en redes sociales un video que tiene como protagonista a otra leyenda: el eterno capitán de la Selección Colombia, Carlos El Pibe Valderrama.

El episodio ocurrió el 16 de noviembre de 1997, como un regalo del 10 para el 10. Ese día, Argentina y Colombia empataron 1-1 en un partido válido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Francia 1998. En la cancha brilló Carlos El Pibe Valderrama, mientras que en la tribuna estaba Diego Armando Maradona, que había jugado su último partido profesional hacía un par de días.

El árbitro del partido pitó el final en La Bombonera, y El Pibe Valderrama se acercó al palco del mítico estadio, donde estaba su amigo, el Diego. El inmortal 10 de la Selección Colombia se quitó su camiseta y se la lanzó al astro argentino.

La imagen quedó para la historia: Diego Maradona extendió la camiseta de Colombia que le regaló su amigo, Carlos Valderrama. En el barrio de La Boca hubo ovación, gritos y emoción: dos jugadores de época que siempre hicieron pública su amistad y admiración mutua.

En 1997, en La Bombonera, Valderrama le regaló su camiseta de Colombia a Maradona. El 10 la levantó con orgullo en un gesto que unió a dos leyendas del fútbol latino. Respeto, historia y emoción en una sola imagen. https://t.co/ajGuqj7f0F — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) March 8, 2026

Cinco homenajes para recordar a Diego Maradona

Se crió en Fiorito, fue hincha de Boca Juniors, llevó a la gloria al Napoli, se coronó campeón mundial con Argentina e hizo el que, hasta ahora, es considerado uno de los goles más recordados de la historia, en México 1986. Diego Maradona dejó su marca en todo el planeta.

Por eso, este viernes, se registraron numerosos homenajes para conmemorar su natalicio. Hubo actos desde Argentina hasta Italia para recordar al exfutbolista.

Selección Argentina: “Gracias por poner bien alto nuestra bandera”

“Estés donde estés, esta selección tiene un regalo para vos”, se escucha en un video publicado en la cuenta de la selección argentina, mientras aparecen imágenes del Pelusa.

¡Feliz cumple al cielo, Diego! 🩵 Gracias por poner bien alto nuestra bandera 🇦🇷. https://t.co/rfEVHaHuFf — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 30, 2026

Boca Juniors: “Cómo te extraño, loco”

Su equipo amado no lo olvidó. Boca Juniors publicó en sus redes sociales un video con la voz de los hinchas, cargado de emotividad, para celebrar los 66 años que habría cumplido Maradona.

Te metiste en el corazón de la gente y ahí te vas a quedar para toda la vida 💙💛💙 https://t.co/kd2WjP348I — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 30, 2026

Napoli: “En una Villa nació, fue el deseo de Dios”

La Mano de Dios es una de las muchas canciones que le compusieron a Diego Maradona. Fue escrita por Alejandro Romero e interpretada por el reconocido cantante argentino Rodrigo Bueno.

Con esa pieza musical, el Napoli recuerda a su héroe.

En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida… — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) October 30, 2026

Fifa: “Una verdadera leyenda”

La cuenta oficial de la Fifa World Cup publicó en sus redes sociales una fotografía de Diego Maradona, con los brazos en alto y sosteniendo con su mano derecha el trofeo más importante del fútbol.

Diego Maradona. A true #FIFAWorldCup legend. 🩵🇦🇷 https://t.co/8wZDgmEfgD — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 30, 2026

Argentinos Juniors: “El más humano de los dioses”

El Pibe de Oro, Diego Maradona, dio sus primeros pasos como profesional en el Semillero del Mundo, en el barrio de La Paternal, en Buenos Aires, con el escudo de Argentinos Juniors pegado al pecho.