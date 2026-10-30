Recayó Marino Hinestroza: cara a cara con su DT y desperdicio en Vasco de Gama lo condenan

Para Marino Hinestroza, volvió a ser una mala noche en Vasco da Gama. Esta vez frente al poderoso Flamengo, el colombiano sufrió y la victoria fue para el cafetero que hace parte del ‘mengao’, Jorge Carrascal, quien ganó por marcador final de 1-4.

Para el exjugador de Atlético Nacional, esta vez no salieron las cosas como ante Corinthians, donde se fue de doblete.

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Con la confianza que le dio a su DT haber sido figura en el partido pasado, en el más reciente Pedro Emanuel lo puso al extremo como titular. El tiempo que le dio fueron 60 minutos, suficientes para darse cuenta de que no pudo hilar dos juegos sobresalientes.

El entrenador reprendió a Hinestroza en cierto momento y una cámara tomó el cara a cara que tuvieron. Allí el estratega le hacía pedidos específicos que el jugador le refutaba.

Dicha situación no pasó desapercibida por medios como Lance!, quienes la divulgaron así: “Pedro Emanuel dio esa bronca acalorada a Marino Hinestroza en la línea lateral para corregir el posicionamiento del equipo en la derrota del Vasco ante el Flamengo”.

COBRANÇA FIRME NA BEIRA DO CAMPO! 😡💢 Pedro Emanuel deu aquela bronca acalourada em Marino Hinestroza na linha lateral para corrigir o posicionamento do time na derrota do Vasco para o Flamengo. #redes6 #Original https://t.co/ydNewwxcsl — Lance! (@lancenet) October 30, 2026

Le cobran gol desperdiciado

Cuando transcurría el minuto 37 del primer tiempo, el marcador parcial era de 1-1.

Vasco lo intentaba y se ilusionaba con poder dar otro mazazo a ‘Fla’, pero la mala definición de Hinestroza frente a la portería contraria condenó a los locales a ver cómo después su arco cayó gracias a la efectividad de los delanteros rivales.

En sus pies, Marino tuvo el que pudo ser el 2-1 parcial, el cual acabó tirando con fortaleza, pero sin ubicación, por encima de los tres palos.

Quando estava 1x1, Marino Hinestroza desperdiçou essa oportunidade. https://t.co/u3ETd1Msj6 — Arena Cruzmaltina (@are_cruzmaltina) October 30, 2026

Su fallida definición hizo que tanto él como sus compañeros y hasta el propio entrenador la marcaran como una acción que hubiera cambiado el rumbo del juego.

“Fuimos competitivos en la mayor parte del partido. No empezamos bien, el Flamengo tiene uno de los mejores equipos jugando por dentro. Tuvimos una oportunidad flagrante de hacer el 2 a 1 con Marino (Hinestroza)”, recalcó el DT sobre la importancia del fallo.

”Si comparamos este partido con Flamengo vs. Atlético-MG, tenemos números mucho más equilibrados”, rescató de la mejora en el colectivo.

”Es duro perder ante un rival, siempre quiero ganar, pero este partido quedó marcado por la eficacia, tuvimos oportunidades cuando el partido estaba 3 a 1, pero nuestros remates no fueron acertados. El resultado me parece desequilibrado, una diferencia de 1 gol sería más justa”, lamentó por el trámite que tuvo el encuentro.

Noite pós-vitória é noite de Bastidores! 💢 Mais um Spoiler do Almirante com alguns dos melhores momentos do conteúdo que já está disponível na VascoTV 😉 #VascoDaGama https://t.co/YcqPutK7Ca — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 25, 2026

Después de dicha recaída para el delantero colombiano, solo le resta levantar cabeza de cara a las próximas fechas para intentar recobrar las buenas sensaciones que dejó con su doblete frente al peixe, el mismo que alejó a los suyos de los temidos puestos del descenso.

Con 38 puntos sumados, tres por encima de Internacional, que es el primero de los cuatro descendidos parciales, Vasco no puede sentirse tranquilo. En la próxima jornada del Brasileirao, los de Río tendrán la dura tarea de visitar a Athletico Paranaense (4 de noviembre).