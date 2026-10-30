Club de Premier League muestra “fuerte interés” por talento de Selección Colombia: deseo está activo

Carlos Andrés Gómez regresó de Europa para relanzar su carrera deportiva después de no contar con un buen rendimiento en Stade Rennes de Francia. Con Vasco da Gama elevó el nivel, que le permitió ir al Mundial 2026 con Colombia.

Por decisión de Néstor Lorenzo, el nacido en Quibdó no tuvo tanta participación. En su lugar pusieron a Jáminton Campaz, quien no tuvo el peso en la delantera que se esperaba durante la cita orbital.

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En la actualidad, Gómez con los brasileños sigue siendo pieza importante. Está por delante de su compatriota Marino Hinestroza, el cual entra para rematar los partidos cuando el primero ya ha hecho la mayor parte del trabajo.

Justo por ese rendimiento constante es que Carlos Andrés llama la atención en Europa, donde clubes de Premier League y Bundesliga le siguen los pasos. Información reciente dada a conocer por el periodista Ekrem Konur anticipa un posible cambio de club en el próximo mercado.

En su cuenta de X el comunicador dio a conocer: “Bournemouth muestra un fuerte interés en el extremo del Vasco da Gama, Andrés Gómez, y ya ha mantenido discusiones preliminares de cara a la ventana de enero”.

“Los cherries ven al colombiano como un atacante directo y versátil capaz de jugar en cualquiera de las dos bandas. Fuentes creen que su experiencia previa en la Ligue 1 le ayudaría a adaptarse rápidamente al fútbol inglés”, añadió a la información inicial.

Y para terminar, Konur resaltó que los ingleses no son los únicos que ven con buenos ojos al colombiano. También hay un histórico alemán que le llama la atención el ‘Tinito’.

“Varios clubes europeos, incluido el Bayer Leverkusen, han seguido su progreso, pero el Bournemouth se encuentra actualmente entre los admiradores más activos”, precisó.

Rehizo su carrera en Brasil

Hasta la fecha registra un balance de 49 partidos, ocho goles, seis asistencias y 3.789 minutos disputados durante 2026. El extremo colombiano ha tenido continuidad en Vasco da Gama, equipo con el que afrontó las diferentes competiciones del fútbol brasileño.

El futbolista de 24 años ha participado directamente en 14 anotaciones durante el año. Su producción ofensiva incluye goles en el Brasileirao, donde marcó, entre otros compromisos, en el empate 1-1 frente a Mirassol, correspondiente a la jornada 20.

Carlos Andrés Gómez con la Selección Colombia. Foto: FCF

Con Colombia, Gómez hizo parte de la convocatoria para el Mundial de 2026. Sin embargo, su participación en el torneo fue reducida: solamente disputó algunos minutos en el debut frente a Uzbekistán.

Posteriormente, con el inicio de una nueva etapa del combinado nacional, tuvo mayor participación en los amistosos. Fue titular contra México y Perú, encuentros en los que acumuló 66 y 61 minutos, respectivamente. Además, registra dos goles con la camiseta colombiana: uno en el amistoso frente a México y otro en el partido de eliminatorias contra Uruguay.

Su rendimiento en Brasil le permitió mantenerse en las convocatorias de septiembre y octubre. Para el cierre del año, su objetivo será recuperar continuidad y sostener sus números con Vasco da Gama.