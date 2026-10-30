Revelan impactantes imágenes del nuevo San Siro, para Milan e Inter: diseño, capacidad y precio

Si hay un estadio histórico y emblemático en el mundo es San Siro, casa del Inter de Milán, así como también del AC Milan de Italia.

Para la Selección Colombia es un escenario en el que se escribió una de las páginas doradas de la historia de la Tricolor: el empate con Alemania del Mundial de Italia 1990.

En general la plaza ha albergado múltiples capítulos de gran importancia, ha sido testigo de jugadores que han marcado una época y más. Pero ahora, será el fin para ese estadio y se construirá otro completamente imponente.

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Según reveló Inter en un anuncio en conjunto con Milán durante la semana que termina, el nuevo estadio tendrá el nombre de Generali.

En el comunicado emitido por los nerazzurri revelaron otros detalles al respecto: “Un nuevo estadio diseñado para llevar el espíritu de San Siro a una nueva era y convertirse en un nuevo referente para Milán”.

“Más que un estadio de fútbol, ​​el proyecto representa una inversión a largo plazo en el futuro de dos de los clubes más históricos del fútbol mundial, un nuevo hogar para generaciones de aficionados y un destino diseñado para contribuir al desarrollo cultural, económico y urbano de la ciudad”, ampliaron.

Diseño imponente

Imágenes y videos que ya fueron difundidos a través de la web dejan ver la intervención arquitectonica del más alto nivel que harán en Milán.

“La estructura de hormigón en forma de X se eleva desde las columnatas con ventilación natural, atraviesa la fachada y culmina en el techo, cuya línea distintiva sostiene”, explican de cómo va a ser el diseño.

Un nuovo simbolo per Milano. Una nuova casa per le future generazioni di tifosi Interisti.​ Generali Stadium 🏟️ ‌ https://t.co/9wmNGfrVI9 — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 29, 2026

“El edificio se corona con un techo de doble curvatura de silueta inconfundible. Más que una declaración arquitectónica, enmarca y realza las dos curvas icónicas, creando una poderosa identidad visual e integrando tecnología fotovoltaica, optimización acústica y otras soluciones de sostenibilidad esenciales para un estadio moderno”, suman de detalles relevantes que tendrá el nuevo feudo de Milán e Inter.

“Dos grandes anillos de gradas rodean el terreno de juego en 360 grados , ofreciendo vistas óptimas y una conexión inmersiva entre los aficionados y el campo. En ambos extremos, las gradas se alzan como imponentes muros humanos, extendiéndose hacia el terreno de juego e inclinándose hasta 37 grados para intensificar el ambiente y el impacto visual”, complementan en la descripción.

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Capacidad y precio para su construcción

Sobre la capacidad que tendrá el nuevo escenario de Milán, Italia, hay que resaltar que será de los más grandes al tener ”aproximadamente 71.500 asientos", confirmaron.

Con el objetivo de ”acercar a los aficionados a la acción y maximizar la intensidad de la experiencia del día del partido".

Así se verá el nuevo estadio de Milán, Italia, después de su construcción Foto: @acmilan

Sobre el costo que tendrá la megaconstrucción, se ha publicado que serán unos €650M, lo que aproximadamente es un valor de unos $2,29 billones de pesos colombianos.

A partir de la temporada 2031/2032 se tiene previsto que entre en funcionamiento, con partidos de Serie A y muy posiblemente albergue una final de Champions League de años posteriores, según decida UEFA.