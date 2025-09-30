Estadio donde Freddy Rincón marcó su histórico gol será demolido: esta es la razón

El Estadio San Siro (o Giuseppe Meazza), donde Freddy Rincón marcó su histórico gol contra Alemania en el Mundial de Italia-90, será demolido para construir uno totalmente renovado.

Este martes, la alcaldía de Milán firmó un acuerdo para vender el escenario deportivo a los dos equipos representativos de la ciudad: AC Milan e Inter.

Los clubes habían amenazado con abandonar la ciudad si no se aprobaba la venta.

Más de 11 horas de debate en el ayuntamiento concluyeron con 24 votos a favor de la venta por 197 millones de euros (231 millones de dólares) y 20 en contra.

Adiós a San Siro

Las dos entidades históricas de la capital lombarda publicaron horas más tarde un comunicado conjunto para felicitarse por la decisión municipal, que supone “un avance histórico y decisivo para el futuro de los clubes y de la ciudad”.

Inter y Milan reiteraron su ambición de construir “un estadio de nivel mundial destinado a convertirse en un nuevo icono arquitectónico para Milán y un símbolo de la pasión de los tifosi en todo el mundo”.

El Estadio San Siro desaparecerá como todos lo conocen, sin embargo, en ese terreno se edificará un nuevo escenario que compita en infraestructura con el resto de estadios de Europa.

Así, la capital económica de Italia decidió que Inter y AC Milan serán los propietarios del icónico estadio y los terrenos adyacentes.

La confirmación del voto se conoció sobre las 4:00 de la mañana (hora local) tras una larga noche de discusiones.

Los populares clubes lombardos, ambos propiedad de fondos inversores estadounidenses, y el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, obtuvieron lo que buscaban después de años de incertidumbre en torno al proyecto valorado en 1.200 millones de euros (1.410 millones de dólares).

Los equipos plantearon la compra del sitio en marzo, luego de que en 2023 fuera abandonado un proyecto previo en el cual el terreno continuaría siendo público.

Estadio San Siro de Milán. | Foto: Getty Images

Nuevo estadio en 2031

Si la venta se concreta antes del 10 de noviembre -cuando entra en vigor una orden de protección de edificios públicos que impediría la demolición de San Siro- Inter y AC Milan se harán cargo de más de 28 hectáreas de terrenos públicos en una zona densamente poblada en un suburbio occidental de Milán.

El nuevo San Siro, con capacidad para 71.500 espectadores, deberá ser entregado en 2031.

Posterior a su entrega, será demolido el actual estadio, el más grande de Italia con capacidad para 75.000 espectadores.

La venta fue aprobada por el municipio gracias a la abstención de los concejales del partido derechista Forza Italia, fundado por el fallecido exprimer ministro Silvio Berlusconi, quien fue propietario del AC Milan.

Los partidos de extrema derecha Liga y Fratelli d’Italia votaron contra la propuesta, al igual que algunos concejales de la mayoría izquierdista que apoya al gobierno local de Sala.