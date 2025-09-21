René Higuita se pronunció sobre el ‘gemelo’ que le encontraron en Bucaramanga: esto dijo

René Higuita es una de las leyendas más importantes en la historia del fútbol colombiano. Fue campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional en 1989 y marcó una huella imborrable gracias a su espectacular jugada que bautizó como ‘el escorpión’.

Además de eso, Higuita es reconocido internacionalmente por su cabellera, símbolo inconfundible de sus mejores épocas como jugador profesional.

En las últimas semanas, el exarquero de 59 años ha sido tendencia en redes sociales por la aparición de un ‘gemelo’ que tiene en la ciudad de Bucaramanga.

Un usuario de TikTok grabó al doble de René y publicó el video sin saber que se convertiría en tendencia, al punto de llegar a manos del propio protagonista.

“Eh, Ave María. No me joda”, dice Higuita mientras ve el video a bordo de un automóvil.

René coincide con muchos de los usuarios que han comentado en redes y que llegaron a pensar que se trataba del mismísimo arquero que hizo historia con la camiseta de la Selección Colombia.

“Parecido. La única diferencia es que Magnolia no hace eso. Ahí fue donde yo me reconocí”, agrega el legendario guardameta haciendo referencia a lo que sucede en un fragmento del video.

A pesar de que se retiró del profesionalismo hace más de una década, Higuita continúa ligado al fútbol como embajador de la Fifa, preparador de arqueros y miembro de la dirección deportiva de Atlético Nacional.

Eso le ha permitido compartir con las nuevas generaciones del deporte a nivel local e internacional, llevando sus experiencias por todo el planeta y recibiendo cientos de homenajes gracias a lo que hizo debajo de los tres palos.

René Higuita | Foto: Getty Images

René Higuita, leyenda viva del FPC

El ‘Loco’, como lo apodan de cariño, pasó por varios de los equipos más importantes del país como Millonarios, Junior, Deportivo Pereira y Atlético Nacional, aunque la mejor parte de su carrera fue vistiendo la camiseta del conjunto verdolaga.

Higuita anotó 43 goles como profesional y ganó cinco títulos en total: una Copa Libertadores, dos Copas Interamericanas y dos estrellas en el fútbol profesional colombiano.

Fuera del país defendió los colores de Tiburones Rojos (México), Alianza Lima (Perú), Aucas (Ecuador), Guaros FC (Venezuela) y Real Valladolid (España), siendo uno de esos jugadores que abrieron las puertas de Europa para el resto de futbolistas.

Hizo parte del equipo ideal de Sudamérica en dos años consecutivos (1989-1990), además de ser mundialista en Italia-90.

También participó en cinco ediciones de la Copa América y su mejor resultado fue el tercer lugar conseguido en las ediciones de 1987 y 1995. Junto al Pibe Valderrama y el Tino Asprilla son considerados los máximos referentes de aquella generación de jugadores que consiguió volver a una Copa del Mundo.