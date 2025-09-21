Suscribirse

Atlético Nacional empezó a barrer: confirman el primer jugador que no sigue para 2026

Movimientos en la nómina del cuadro verdolaga, mientras continúa la búsqueda del nuevo director técnico.

21 de septiembre de 2025, 12:16 p. m.
MEDELLIN, COLOMBIA - AUGUST 31: Edwin Cardona of Atletico Nacional (R) kicks the ball during a BetPlay DIMAYOR match between Atletico Nacional and Envigado at Estadio Atanasio Girardot on August 31, 2025 in Medellin, Colombia. (Photo by Camila Ortega/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Camilo Cándido viendo el remate de Edwin Cardona en un partido de Nacional vs. Envigado | Foto: Getty Images

Atlético Nacional sigue sin técnico en propiedad y la elección se ha hecho más larga de lo esperado. Pablo Guede, al que daban por hecho a mitad de semana, descartó continuar con las negociaciones y no vendrá al fútbol colombiano.

Por ahora, el entrenador interino será Diego Arias, mientras continúa la búsqueda de reemplazo para Javier Gandolfi.

Aunque la prioridad de Nacional es conseguir un nuevo DT, también se están tomando decisiones sobre el futuro de la nómina para 2026.

Según reportan desde México, la dirigencia del cuadro verdolaga ha informado que no pagarán la opción de compra por Camilo Cándido y será su primera salida.

Marlos Moreno y Camilo Cándido, dos figuras del plantel de Atlético Nacional.
Marlos Moreno y Camilo Cándido, dos figuras del plantel de Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

“No logró consolidarse en Colombia y regresará a la Liga MX en diciembre con Cruz Azul; el uruguayo Camilo Cándido, quien no ha conseguido convencer a la directiva verdolaga de comprar su pase, tendrá que volver”, indicó el AS México.

Cándido llegó a principios de este año y fue titular durante todo el primer semestre, sin embargo, su rendimiento ha sido irregular al punto que la dirigencia no lo considera una prioridad en el mercado de fichajes.

Es por eso que cumplirá el contrato hasta diciembre, antes de volver a Cruz Azul para definir su futuro.

“El pago por el sudamericano es muy alto para la institución cafetalera y, es por ello, que no van a adquirir al defensa lateral”, agregó dicho medio.

Con la salida de Cándido, Atlético Nacional se queda con Andrés Salazar y el lesionado Cesar Haydar como alternativas por la banda izquierda.

La idea es buscar opciones en el mercado local y hacer una buena inversión para cubrir el hueco. Cabe recordar que el uruguayo fue el reemplazo de Álvaro Angulo, pieza clave de la estrella 18, quien se fue a Independiente y ahora mismo juega bajo las órdenes de Efraín Juárez en Pumas UNAM.

Atlético Nacional suma otra cara nueva para el proyecto de Javier Gandolfi
Atlético Nacional empieza su reestructuración tras la salida de Gandolfi | Foto: Colprensa

Nuevo técnico para un proyecto

La salida de Cándido es decisión de los directivos, pues se confirma en medio de la zozobra por el puesto vacante en el banquillo.

El nuevo entrenador tiene una tarea clara: construir un proyecto a largo plazo que pueda cosechar triunfos como los que están acostumbrados en la hinchada verde.

Gandolfi y Juárez duraron menos de un año en el cargo como entrenador, otra de las cosas que quieren erradicar en la dirección deportiva de Atlético Nacional.

La demora en la elección del nuevo técnico está relacionada con la idea de construir un proceso robusto que cumpla con los estándares del club. Es por eso que la opinión la darán todas las partes implicadas, incluidos los máximos accionistas, que estuvieron reacios a la gestión de Gandolfi en los últimos meses.

