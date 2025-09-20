Suscribirse

Estrella de Atlético Nacional apareció en una foto con Álvaro Uribe: “Un colombiano que nos llena de orgullo”

La foto ya suma más de 70 mil visualizaciones.

Redacción Deportes
21 de septiembre de 2025, 1:08 a. m.
Jugador de Nacional aparece en foto con Álvaro Uribe.
Jugador de Nacional aparece en foto con Álvaro Uribe. | Foto: Getty Images

Matheus Uribe, estrella de Atlético Nacional de Medellín, apareció en una foto con Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. La imagen fue compartida por el mismo exmandatario.

En esta foto también aparece Cindy Álvarez García, esposa del jugador que sabe lo que es vestir los colores de la Selección Colombia. Uribe estuvo en el Mundial de Rusia 2018, en el que la tricolor quedó eliminado en octavos de final.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el Senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

En La Estrella, Ant. Con Matheus Uribe, un colombiano que nos llena de orgullo”, escribió Álvaro Uribe Vélez a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

Como era de esperarse, la imagen del expresidente de la nación y Matheus Uribe suma cientos de comentarios. Algunos de ellos son positivos, pero otros, en cambio, no.

Y ya que se toca el nombre de Matheus Uribe, figura del ‘verdolaga’, este sábado 20 de septiembre, el argentino Javier Gandolfi, exentrenador del club, rompió el silencio tras su salida.

“A todos los verdolagas, les escribo a modo de cierre de este ciclo formando parte de esta gran institución. Llegamos con mucha ilusión y hemos trabajado con la máxima dedicación y profesionalismo, descubriendo día a día y en cada rincón, dentro y fuera de Colombia, lo que significa la enorme pasión por este club”, dijo en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Contexto: Filtran otro técnico que se negó a dirigir a Atlético Nacional: quedarían estas dos opciones

“Estoy convencido, que con mi cuerpo técnico, hemos estado a la altura en el desarrollo de nuestras funciones, forjando una identificación con los valores y la tradición futbolística del club, sintiéndonos parte de la familia de Atlético Nacional desde el primer instante que llegamos a sus instalaciones”, añadió.

Hasta el momento, Atlético Nacional no ha anunciado quién será el reemplazo definitivo de Javier Gandolfi. En su lugar, de manera interina, estará el exjugador Diego Arias.

Javier Gandolfi cuando aún dirigía a Atlético Nacional.
Javier Gandolfi cuando aún dirigía a Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

Todos sabemos que en el fútbol existen circunstancias difíciles de explicar, que no están ligadas solo al trabajo y sus métodos, pero estoy seguro de que dejamos una buena base a futuro y que el balance es positivo”, continuó.

“Quiero agradecer a la propiedad, a su presidente y a la dirección deportiva, la confianza y la libertad con las que hemos trabajado, al Plantel por su entrega, compromiso y sana convivencia, fue un honor dirigirlos, también quiero resaltar a todos los empleados y colaboradores que con su respeto y predisposición nos hicieron más fácil el día a día y por último a todos los hinchas que con su aliento nos acompañaron en cada partido y en todo momento”, sentenció.

3. Estrella de Atlético Nacional apareció en una foto con Álvaro Uribe: "Un colombiano que nos llena de orgullo"

