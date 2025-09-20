Filtran otro técnico que se negó a dirigir a Atlético Nacional: quedarían estas dos opciones

En las últimas horas, parecía un hecho que Atlético Nacional tenía todo adelantado para que Pablo Guede se convirtiera en su nuevo director técnico. Sin embargo, este sábado 20 de septiembre, filtraron que el entrenador dijo que no.

Así lo contó el periodista César Luis Merlo en su cuenta de X: “Pablo Guede no será el entrenador de Atlético Nacional. El argentino agradeció el interés del club, pero decidió seguir esperando por otras propuestas”.

🚨Pablo Guede no será el entrenador de Atlético Nacional.

*️⃣El argentino agradeció el interés del club pero decidió seguir esperando por otras propuestas. pic.twitter.com/aivuu6f28w — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 20, 2025

Hace tan solo un par de días, la prensa contó que el español Miguel Ángel Ramírez era una de las opciones que también manejaba la directiva de Nacional para que llegara al banquillo técnico. Sin embargo, el estratega también habría dicho que no.

Con esos dos nombres fuera de carpeta, y luego de una semana repleta de rumores, donde numerosos candidatos estuvieron en el foco mediático para llegar al verde paisa, la directiva de Nacional tendría dos opciones.

Sergio Rubén Blanco y Vicente Sánchez son los que estarían muy cerca de tomar las riendas del equipo más veces campeón en Colombia. Así lo contó El Vbar Caracol, y las próximas horas serían claves en cuanto al tema.

🚨¡Nacional define su futuro entrenador!



🟢⚪️El ‘verde paisa’ elegirá entre Sergio Rubén Blanco y Vicente Sánchez, los dos son representados por el uruguayo Fernando Pavón



🤯¿Quién será el nuevo entrenador para Nacional?



📻#ElVbarCaracol pic.twitter.com/LNeY1O0dHa — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) September 20, 2025

Panorama en Atlético Nacional

Ya sin Libertadores al frente, Javier Gandolfi, quien era el técnico de Atlético Nacional, deja al equipo séptimo en la tabla de posiciones de Liga BetPlay con 17 unidades, Además, está clasificado a cuartos de final de Copa BetPlay.

La polémica de alinear cuatro extranjeros contra Bucaramanga, que le acabó costando sanción y multa a Nacional, también desencadenó en la salida de Gandolfi.

Ya eran varios meses donde el técnico argentino venía de malos resultados y sin lograr objetivos deportivos propuestos, por lo que su salida era casi asegurada.

“Tras un proceso de evaluación adelantado en los últimos días, la institución y el director técnico Javier Gandolfi, junto a su cuerpo técnico, han decidido de mutuo acuerdo dar por terminada su vinculación con Atlético Nacional”, reza en el comunicado oficial de Nacional.

Y añaden: “Durante este tiempo, la relación con el profesor Gandolfi se caracterizó por el respeto, el profesionalismo y la disposición permanente de poner su conocimiento y experiencia al servicio de nuestro proyecto. A Javier y a su cuerpo técnico les expresamos nuestro agradecimiento por su trabajo y les deseamos los mejores éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales”.

Javier Gandolfi, exentrenador de Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

Para el partido de este domingo, ante Unión Magdalena en Santa Marta, Nacional tendrá un cuerpo técnico interino conformado de la siguiente manera: