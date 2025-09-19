Técnico que iría a Atlético Nacional desata revuelo: alboroto en sus redes sociales

Son muchas las vueltas que da el fútbol cuando se habla de negociaciones de jugadores, técnicos y todo lo relacionado con decisiones cruciales.

Atlético Nacional prepara una determinación para su futuro deportivo, correspondiente a la dirección técnica tras la salida de Javier Gandolfi.

Atlético Nacional espera por la llegada de su nuevo jefe para lo que resta del 2025-II. | Foto: Colprensa

Muchos son los nombres que se han barajado a lo largo de los últimos días; en su gran mayoría, extranjeros, para seguir los ideales de la dirigencia.

Uno que había sido escuchado, pero no parecía tener la fuerza, era el de Vicente Sánchez. Pero hacia el mediodía del viernes 19 de septiembre, parecería estar encaminado para llegar al verde.

Sánchez aviva los rumores

A la par que las informaciones empiezan a alinearse con los hechos reales, el uruguayo se ha pronunciado en redes sociales.

Con un mensaje sutil, pero suficiente en su cuenta de Instagram, ha desatado el revuelo al decir: “Siempre preparado”.

Historia de Vicente Sánchez, a horas de lo que sería la reunión clave con Atlético Nacional. | Foto: Captura al perfil Instagram (vicentesanchezoficial)

Dicho pronunciamiento se podría tomar como un primer aviso de que el charrúa está dispuesto a aterrizar en Medellín.

Cabe recordar que Sánchez tuvo a cargo al Cruz Azul de México hasta junio pasado, cuando fue removido por la directiva tras 28 juegos al frente.

En estos momentos se encuentra en disposición total para mantener reuniones con los dirigentes verdes, quienes parecen tener gran interés en el de 45 años.

Hasta el jueves pasado, el que parecía estar en punta de carrera por quedarse con el cargo era Pablo Guede.

Sin embargo, cuestiones netamente ligadas a las negociaciones habrían hecho que se cambiase de interés, y ahora por el que vaya Nacional sea por Sánchez.

Reunión entre Sánchez y Nacional

En la tarde de este viernes podría quedar definido lo de Sánchez para Atlético Nacional.

Informaciones como la entregada por el periodista Juan Felipe Cadavid dan cuenta de que la negociación va marchando en las últimas horas.

“En la tarde se reúne Vicente Sánchez con la gente de Atlético Nacional”, apuntó sobre el mediodía.

A la par de esto, su compañera, Sheyla García, también dio otros detalles de lo que sería el encuentro entre club y entrenador.

“Reunión, apenas primera reunión, pero en ese nombre hay una mayoría importante. Ojalá las sensaciones en el encuentro confirmen lo que tienen como concepto del hombre”, sumó la comunicadora de Win Sports.

¿Es el candidato ideal?

Dicho cuestionamiento también se lo hacen en la cúpula verdolaga con Vicente Sánchez.

Su experiencia como jugador es extensa, pero como entrenador la trayectoria solo evidencia un equipo a su cargo. Justamente Cruz Azul del que salió hace unos meses.

Vicente Sánchez es uno de los candidatos para dirigir a Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

Con la Máquina Cementera su impacto fue inmediato para lograr el título de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025.

A nivel local estuvo en la raya en 19 partidos, de los cuales ganó 12, empató cinco y perdió dos.