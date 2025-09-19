Suscribirse

Deportes

Técnico que iría a Atlético Nacional desata revuelo: alboroto en sus redes sociales

A horas de lo que sería el encuentro definitivo, el entrenador puso un mensaje que desató todo tipo de comentarios en Instagram.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

19 de septiembre de 2025, 7:03 p. m.
Marlos Moreno y Camilo Cándido, dos figuras del plantel de Atlético Nacional.
Marlos Moreno y Camilo Cándido, dos figuras del plantel de Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

Son muchas las vueltas que da el fútbol cuando se habla de negociaciones de jugadores, técnicos y todo lo relacionado con decisiones cruciales.

Atlético Nacional prepara una determinación para su futuro deportivo, correspondiente a la dirección técnica tras la salida de Javier Gandolfi.

Atlético Nacional espera por la llegada de su nuevo jefe para lo que resta del semestre
Atlético Nacional espera por la llegada de su nuevo jefe para lo que resta del 2025-II. | Foto: Colprensa

Muchos son los nombres que se han barajado a lo largo de los últimos días; en su gran mayoría, extranjeros, para seguir los ideales de la dirigencia.

Uno que había sido escuchado, pero no parecía tener la fuerza, era el de Vicente Sánchez. Pero hacia el mediodía del viernes 19 de septiembre, parecería estar encaminado para llegar al verde.

Sánchez aviva los rumores

A la par que las informaciones empiezan a alinearse con los hechos reales, el uruguayo se ha pronunciado en redes sociales.

Con un mensaje sutil, pero suficiente en su cuenta de Instagram, ha desatado el revuelo al decir: “Siempre preparado”.

Historia de Vicente Sánchez, a horas de lo que sería la reunión clave con Atlético Nacional
Historia de Vicente Sánchez, a horas de lo que sería la reunión clave con Atlético Nacional. | Foto: Captura al perfil Instagram (vicentesanchezoficial)

Dicho pronunciamiento se podría tomar como un primer aviso de que el charrúa está dispuesto a aterrizar en Medellín.

Cabe recordar que Sánchez tuvo a cargo al Cruz Azul de México hasta junio pasado, cuando fue removido por la directiva tras 28 juegos al frente.

En estos momentos se encuentra en disposición total para mantener reuniones con los dirigentes verdes, quienes parecen tener gran interés en el de 45 años.

Contexto: Esposa del técnico que suena para Atlético Nacional confirmó negociaciones: “En manos de Dios”

Hasta el jueves pasado, el que parecía estar en punta de carrera por quedarse con el cargo era Pablo Guede.

Sin embargo, cuestiones netamente ligadas a las negociaciones habrían hecho que se cambiase de interés, y ahora por el que vaya Nacional sea por Sánchez.

Reunión entre Sánchez y Nacional

En la tarde de este viernes podría quedar definido lo de Sánchez para Atlético Nacional.

Informaciones como la entregada por el periodista Juan Felipe Cadavid dan cuenta de que la negociación va marchando en las últimas horas.

Contexto: Reinaldo Rueda lanza pulla al periodismo y desmiente que recomendó al entrenador Pablo Guede a Atlético Nacional

“En la tarde se reúne Vicente Sánchez con la gente de Atlético Nacional”, apuntó sobre el mediodía.

A la par de esto, su compañera, Sheyla García, también dio otros detalles de lo que sería el encuentro entre club y entrenador.

“Reunión, apenas primera reunión, pero en ese nombre hay una mayoría importante. Ojalá las sensaciones en el encuentro confirmen lo que tienen como concepto del hombre”, sumó la comunicadora de Win Sports.

¿Es el candidato ideal?

Dicho cuestionamiento también se lo hacen en la cúpula verdolaga con Vicente Sánchez.

Su experiencia como jugador es extensa, pero como entrenador la trayectoria solo evidencia un equipo a su cargo. Justamente Cruz Azul del que salió hace unos meses.

Vicente Sánchez podría ser uno de los candidatos para dirigir a Atlético Nacional.
Vicente Sánchez es uno de los candidatos para dirigir a Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

Con la Máquina Cementera su impacto fue inmediato para lograr el título de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025.

A nivel local estuvo en la raya en 19 partidos, de los cuales ganó 12, empató cinco y perdió dos.

Con un rendimiento del 70,23 %, acabó su ciclo como estratega de Cruz Azul, lo que hizo que despertara interés para que más clubes lo contrataran.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tome nota para el Mundial United 2026: confirman canal que transmitirá los 104 partidos

2. Amenazan al presidente de la Corte Constitucional usando información falsa sobre Petro

3. Escándalo en aeropuerto de Florida: CBP halla huesos humanos en equipaje y pasajero asegura que eran para rituales

4. ¿Se puede extender la estadía en Estados Unidos? Estos son los requisitos oficiales que debe tener en cuenta

5. La millonaria inversión de Estados Unidos en tierras venezolanas que pocos conocen

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Atlético NacionalAtlético Nacional hoyTécnicosLiga BetplayFichajesCruz Azul

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.