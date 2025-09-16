Suscribirse

Crece la lista: Atlético Nacional apunta a uno de estos tres técnicos para reemplazar a Gandolfi

Por parte de la dirigencia, estos priorizarían mantenerse con un estratega internacional, tal como lo han hecho con Repetto, Juárez y Gandolfi.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

16 de septiembre de 2025, 3:55 p. m.
Plantel de Nacional sufriría cambios para el 2026
Plantel de Nacional sufriría cambios para el 2026 | Foto: Getty Images

Casi que cantado está que Atlético Nacional le seguirá apostando a los entrenadores extranjeros tras la salida de Javier Gandolfi.

Pareciera ser un modelo que la dirigencia viene manejando de años atrás, y ahora intentará repetir con la llegada de un nuevo nombre de origen argentino o uruguayo.

En las últimas horas varios candidatos se han ido barajando, pero de uno ya se tuvo la respuesta de un ‘no’.

Miguel Ángel Ramírez fue campeón con Independiente del Valle en la Copa Sudamericana 2019
Miguel Ángel Ramírez fue campeón con Independiente del Valle en la Copa Sudamericana 2019 | Foto: Getty Images

Se trata del español, Miguel Ángel Ramírez, quien supuestamente “Los rechazó, ya les dijo que no”, según contó el periodista Juan David Londoño.

Después de que esta negociación no haya fructificado, el conjunto verde deberá ver hacia otros horizontes para intentar anunciar lo más pronto posible su nuevo estratega.

Candidatos para reemplazar a Gandolfi

Un tridente de nombres aparece este martes en el listado de posibilidades.

Uno de los primeros es Vicente Sánchez, técnico uruguayo de 45 años, que cuenta con una corta pero exitosa carrera en México.

Con Cruz Azul de la Liga MX ha podido disputar la Liga de Campeones de la Concacaf, la cual conquistó durante el año en curso.

Vicente Sánchez podría ser uno de los candidatos para dirigir a Atlético Nacional.
Vicente Sánchez podría ser uno de los candidatos para dirigir a Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

A pesar de no tener la trayectoria amplia que pudieran si tener otros, pareciera estar dentro de los estándares que maneja la dirigencia verdolaga.

De no ser el antes mencionado el elegido, otra de las chances que se manejan es el argentino, Luis Zubeldía.

Dicho estratega ya es conocido en el balompié nacional por haber dirigido a Independiente Medellín en el 2017.

En Sudamérica también es uno de los más experimentados, a pesar de contar con tan solo 44 años.

Su palmarés muestra que cuenta con títulos locales de Ecuador, el cual ganó junto a Liga de Quito, y de Copa Sudamericana al frente del mismo onceno.

QUITO, ECUADOR - DECEMBER 17: Coach of LDU Quito Luis Zubeldía wears his medal after the second leg final match between Liga de Quito and Independiente del Valle as part of LigaPro 2023 at Rodrigo Paz Delgado Stadium on December 17, 2023 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Agencia Press
Luis Zubeldía, campeón de Copa Sudamericana con Liga de Quito | Foto: Getty Images
Contexto: Esto dijo Carlos Antonio Vélez sobre el error de Nacional con los extranjeros: soltó críticas

También ha estado en escuadras como Lanús y Racing de Avellaneda, a los cuales llevó a ser segundo en la disputa de los torneos donde estuvo dirigiendo.

Por territorio europeo también ha pasado Zubeldía, perteneciendo al Deportivo Alavés, con quienes estuvo entre 2017/2018.

En 2025 estuvo ligado a São Paulo, de Brasil, pero terminó su proceso luego de dos años y donde llegó a dirigir a James Rodríguez cuando este se mantenía allí.

No es la primera vez que el mencionado es relacionado con las toldas verdes; cada que un entrenador sale del conjunto de Medellín lo ansían por lo hecho en múltiples clubes del país.

Quien está como el último de ese tridente de posibilidades para Nacional es el argentino, Walter Ribonetto.

Walter Ribonetto es otro de los hombres que aparece como opción para DT de Nacional
Walter Ribonetto es otro de los hombres que aparece como opción para DT de Nacional | Foto: Getty Images

A sus 51, y después de ser jugador empezó su carrera como entrenador, donde ha sido parte de Talleres, Melgar de Perú y Godoy Cruz.

Este no cuenta con un solo título en su historial, pero sus formas parecieran también estar cercanas a lo que busca Atlético Nacional.

En su época de jugador hizo parte del Junior de Barranquilla, con los que pudo conquistar un título local en 2004.

Contexto: Marino Hinestroza pone a pensar a Nacional: situación en el mercado es tema de debate

Hasta la mañana de este 16 de septiembre no se ha oficializado de parte de Nacional la salida de Javier Gandolfi, pero la mayoría de las informaciones filtradas dan como un hecho el despido del argentino que llegó a inicios del año.

