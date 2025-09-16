Casi que cantado está que Atlético Nacional le seguirá apostando a los entrenadores extranjeros tras la salida de Javier Gandolfi.

Pareciera ser un modelo que la dirigencia viene manejando de años atrás, y ahora intentará repetir con la llegada de un nuevo nombre de origen argentino o uruguayo.

En las últimas horas varios candidatos se han ido barajando, pero de uno ya se tuvo la respuesta de un ‘no’.

Miguel Ángel Ramírez fue campeón con Independiente del Valle en la Copa Sudamericana 2019 | Foto: Getty Images

Se trata del español, Miguel Ángel Ramírez, quien supuestamente “Los rechazó, ya les dijo que no”, según contó el periodista Juan David Londoño.

Después de que esta negociación no haya fructificado, el conjunto verde deberá ver hacia otros horizontes para intentar anunciar lo más pronto posible su nuevo estratega.

Candidatos para reemplazar a Gandolfi

Un tridente de nombres aparece este martes en el listado de posibilidades.

Uno de los primeros es Vicente Sánchez, técnico uruguayo de 45 años, que cuenta con una corta pero exitosa carrera en México.

Con Cruz Azul de la Liga MX ha podido disputar la Liga de Campeones de la Concacaf, la cual conquistó durante el año en curso.

Vicente Sánchez podría ser uno de los candidatos para dirigir a Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

A pesar de no tener la trayectoria amplia que pudieran si tener otros, pareciera estar dentro de los estándares que maneja la dirigencia verdolaga.

De no ser el antes mencionado el elegido, otra de las chances que se manejan es el argentino, Luis Zubeldía.

Dicho estratega ya es conocido en el balompié nacional por haber dirigido a Independiente Medellín en el 2017.

En Sudamérica también es uno de los más experimentados, a pesar de contar con tan solo 44 años.

Su palmarés muestra que cuenta con títulos locales de Ecuador, el cual ganó junto a Liga de Quito, y de Copa Sudamericana al frente del mismo onceno.

Luis Zubeldía, campeón de Copa Sudamericana con Liga de Quito | Foto: Getty Images

También ha estado en escuadras como Lanús y Racing de Avellaneda, a los cuales llevó a ser segundo en la disputa de los torneos donde estuvo dirigiendo.

Por territorio europeo también ha pasado Zubeldía, perteneciendo al Deportivo Alavés, con quienes estuvo entre 2017/2018.

En 2025 estuvo ligado a São Paulo, de Brasil, pero terminó su proceso luego de dos años y donde llegó a dirigir a James Rodríguez cuando este se mantenía allí.

No es la primera vez que el mencionado es relacionado con las toldas verdes; cada que un entrenador sale del conjunto de Medellín lo ansían por lo hecho en múltiples clubes del país.

Quien está como el último de ese tridente de posibilidades para Nacional es el argentino, Walter Ribonetto.

Walter Ribonetto es otro de los hombres que aparece como opción para DT de Nacional | Foto: Getty Images

A sus 51, y después de ser jugador empezó su carrera como entrenador, donde ha sido parte de Talleres, Melgar de Perú y Godoy Cruz.

Este no cuenta con un solo título en su historial, pero sus formas parecieran también estar cercanas a lo que busca Atlético Nacional.

En su época de jugador hizo parte del Junior de Barranquilla, con los que pudo conquistar un título local en 2004.