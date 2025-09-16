Confirman el primer técnico que rechaza a Atlético Nacional: la propuesta no le convenció

Atlético Nacional despidió a Javier Gandolfi y emprendió la búsqueda de un nuevo entrenador que tome las riendas del equipo con efecto inmediato.

Aunque la hinchada pide que esta vez sea un colombiano, la dirigencia considera que los posibles nombres ya están trabajando con otro equipo y difícilmente podrán contratarlos.

Por eso, le apuntan a nombres del extranjero, empezando por candidatos que ya tuvieron en el pasado y no se concretaron por alguna razón.

El español Miguel Ángel Ramírez fue uno de los nombres mencionados en las últimas horas, aprovechando que se encuentra libre desde su salida del Real Zaragoza.

Atlético Nacional habría levantado el teléfono para llamarlo; sin embargo, la respuesta fue negativa. “Los rechazó, ya les dijo que no”, contó el periodista Juan David Londoño.

Miguel Ángel Ramírez, técnico español | Foto: NurPhoto via Getty Images

Ramírez está en la órbita de Nacional desde antes que llegara Paulo Autuori. En ese momento las negociaciones avanzaron, pero nunca llegaron a buen puerto.

El conjunto verdolaga no desechó su nombre y lo mantuvo en el tintero hasta este nuevo rechazo a la propuesta, que sería la última vez que lo intentan traer a Colombia.

El español fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle en 2019 y ha dirigido a otros equipos de renombre como Internacional de Porto Alegre y Sporting de Gijón, además del Zaragoza, al que tuvo bajo sus órdenes hasta marzo de este año.

Aunque la opción de Miguel Ángel Ramírez está descartada, en Nacional siguen trabajando para conseguirle un reemplazo a Javier Gandolfi en cuestión de horas.

Por lo pronto, el equipo sería dirigido por Diego Arias en el compromiso del próximo domingo contra Unión Magdalena en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Luego de eso viene el clásico ante Millonarios en Medellín, un duelo para el que ya deberían tener al nuevo entrenador en propiedad.

Así fue la salida de Gandolfi

Lo cierto es que Gandolfi ya se despidió de sus dirigidos y les agradeció por el compromiso de estos meses al frente del plantel.

El estratega argentino quería seguir dirigiendo a Nacional por el resto del año, pero su error con los cuatro extranjeros ante Atlético Bucaramanga fue lapidario.

La dirigencia no lo perdonó, pues ya estaba en la cuerda floja tras la eliminación de la Copa Libertadores a manos de São Paulo.

El lunes en la tarde se reunieron en las oficinas del club verdolaga y allí le informaron sobre la decisión de destituirlo de su cargo. Nacional tendrá que pagar la indemnización de Gandolfi, uno de los principales problemas por los que no habían tomado esta decisión antes.